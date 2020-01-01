У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: волонтери просять привітати дівчинку

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.27 вересня дев’ятий день народження святкує дівчинка з таким прекрасним українським іменем –. Її тато,одним із перших вступив до роти поліції особливого призначення «Світязь», аби стати на захист Батьківщини. Проте, на жаль, війна забирає найкращих. Останній раз на зв’язок із рідними Мирослав виходив 28 серпня 2014 року, у день, який став для України чорною датою у календарі. Прориваючись з Іловайського котла, бійці роти «Світязю» потрапили під ворожий обстріл. Чимало захисників Вітчизни загинули, ще більше – потрапили у полон. У списках полонених тривалий час було й ім’я рядового Столярчука, тож родина до останнього сподівалася, що він живий. Аж доти, доки вони не впізнали Мирослава по наданих волонтерами фотографіях загиблих.Чимало зусиль і нервів довелося прикласти, аби знайти тіло Мирослава Станіславовича. А звістка про те, що він похований на Вінниччині під чужим ім’ям, стала для родини неабияким потрясінням. Зрештою, всі крапки над «і» поставили результати ДНК-експертизи та судові рішення про визнання похованого на Вінниччині саме тіло бійця Мирослава Столярчука. І лише через шість місяців після трагедії під Іловайськом, тіло Героя нарешті привезли на Волинь, аби він знайшов вічний спокій у рідній землі та для гідного поховання родиною і знайомими.Маленька Калина цього року перейшла у вже у третій клас. У школі дівчинці дуже добре, найбільше подобається математика та англійська. Юна красуня має хорошу пам`ять і швидко вивчає вірші напам’ять. Любить активний спосіб життя, катається на велосипеді та роликах, а ще хоче ходити на сучасні танці, проте зараз такої змоги немає.Серед майбутніх професій розглядає модне тепер блогерство, раніше хотіла працювати у поліції, щоб захищати людей від злодіїв, а ще подумує стати акторкою.У неї є старша сестричка Христина та маленький братик Остапчик, про якого вона турбується, грається з ним та охоче пильнує. Мама Ольга багато часу проводить з дітьми, адже вона у декретній відпустці. Усі компенсації отримувала, але зараз найбільш актуальним для дитини, є одяг та взуття.Мама та донечка дякують усім волонтерам, за те, що вони підтримують їхню сім’ю і пам’ятають про Мирослава.Отож, перед вами ще одна історія із буднів ще однієї дитини із числа сімей Небесного Легіону. У житті цих діток так мало щастя, їм так не вистачає підтримки та настанов від власного татка, їм так мало уваги лишається від мами. Але зробити дитину щасливою не так уже й складно.Калинка через юний вік мало що пам’ятає про татка, проте те, що він зробив заради усіх нас та України – ніколи не забуде і завжди буде рівнятися на свого Героя.Інформація про батька Калини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stolyarchuk.htmЗробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.4149 4991 4329 1704 (Столярчук Ольга Володимирівна, Приватбанк)Інформація для благодійників: Столярчук Калина – 9 років (27.09.2011).м. Луцьк. Зріст: 120; Розмір взуття: 30.