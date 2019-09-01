Вірменія і Азербайджан відновили бої: у Нагірному Карабасі оголосили воєнний стан





Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан, - пише



Версія Азербайджану



Міністерство оборони Азербайджану заявило на офіційному сайті, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії "уздовж всієї лінії фронту", а також прикордонні населені пункти з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.



За даними відомства, серед мирного населення є вбиті і поранені, інформація про втрати і поранених уточнюється.



У Міноборони додали, що війська роблять відповідні заходи "з метою припинення цієї провокації супротивника і забезпечення безпеки цивільного населення".



Командування азербайджанської армії прийняло рішення почати контрнаступальну операцію по всьому фронту.



"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і в глибині оборони противника, знищують їх", – підкреслюється в повідомленні.



Також Міноборони Азербайджану оголосило про введення обмежень на роботу мобільного інтернету з офіційним формулюванням "для запобігання провокацій з боку Вірменії".



Версія Вірменії



У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у Facebook, що атаку на Нагірний Карабах розпочали військові Азербайджану.



"Армія оборони успішно чинить опір атаці. Ситуація знаходиться в оперативній розробці, інформація буде узагальнюватися і передаватися в міру необхідності", – йдеться в його повідомленні.



Прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також заявив про обстріл Степанакерта з боку Азербайджану. Він зазначив, що "відповідь буде відповідною".



"Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу піддаються і мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", – зазначив він у Facebook.



Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення. За даними секретаря Ради безпеки НКР, вже близько 10 військовослужбовців Карабаху загинули в боях зі ЗС Азербайджану.



Міноборони Азербайджану повідомляє про знищення 12 зенітних комплексів противника. Міноборони Вірменії стверджує, що збиті два вертольоти, три БПЛА, знищені (пошкоджені) три танка, є втрати в живій силі.



Введення воєнного стану



Президент НКР оголосив у Карабасі військовий стан. Уряд Вірменії також оголосив у країні воєнний стан і загальну мобілізацію.



"Прошу особовий склад військ з'явитися в свої районні військові комісаріати, в ім'я Батьківщини, в ім'я перемоги", – заявив Пашинян.



Загальна мобілізація оголошується в Вірменії вперше. Згідно з Конституцією, воєнний стан може бути оголошено в разі збройного нападу, наявності безпосередньої загрози нападу або оголошення війни. Після такого рішення скликається спеціальне засідання парламенту.



Тим часом, Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією. А МЗС Австрії закликало Вірменію і Азербайджан перейти до деескалації та повернутися до діалогу.



Як почався конфлікт



Початок багаторічного конфлікту було закладено ще у 1988 році, коли рада депутатів Нагірно-Карабахської автономної області (НКАО) звернулася до керівництва СРСР, Вірменської РСР та Азербайджанської РСР із проханням про передачу Нагірного Карабаху Вірменії. Сам регіон існував у складі Азербайджанської РСР як автономія, як, наприклад, український Крим до його анексії РФ.



Отримавши відмову, в Єревані і Степанакерті почалися масові протести.



У грудні 1989 року влада Вірменської РСР і НКАО підписали спільну постанову про включення області до складу Вірменії, на що Азербайджан відповів артилерійським обстрілом карабахського кордону. У січні 1990 року Верховна Рада СРСР оголосила надзвичайний стан у зоні конфлікту.



Збройний конфлікт тривав до 1994 року, поки Вірменія та Азербайджан не підписали в Бішкеку протокол, на підставі якого було досягнуто домовленості про припинення вогню.



Але в підсумку Азербайджан фактично втратив контроль над територією, що проголосила себе Нагірно-Карабахською республікою, яку не визнають в жодній країні світу, крім так само невизнаних Південної Осетії, Абхазії та Придністровської Республіки.



У Баку вважають регіон окупованою територією. По суті, Нагірний Карабах – це Донбас в Азербайджані, тому Україна і виступила зі словами підтримки територіальної цілісності, тим більше, що це є позицією всіх країн-членів ООН.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабасі поновилися бої.Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан, - пише Обозреватель. Міністерство оборони Азербайджану заявило на офіційному сайті, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії "уздовж всієї лінії фронту", а також прикордонні населені пункти з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.За даними відомства, серед мирного населення є вбиті і поранені, інформація про втрати і поранених уточнюється.У Міноборони додали, що війська роблять відповідні заходи "з метою припинення цієї провокації супротивника і забезпечення безпеки цивільного населення".Командування азербайджанської армії прийняло рішення почати контрнаступальну операцію по всьому фронту."Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і в глибині оборони противника, знищують їх", – підкреслюється в повідомленні.Також Міноборони Азербайджану оголосило про введення обмежень на роботу мобільного інтернету з офіційним формулюванням "для запобігання провокацій з боку Вірменії".У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у Facebook, що атаку на Нагірний Карабах розпочали військові Азербайджану."Армія оборони успішно чинить опір атаці. Ситуація знаходиться в оперативній розробці, інформація буде узагальнюватися і передаватися в міру необхідності", – йдеться в його повідомленні.Прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також заявив про обстріл Степанакерта з боку Азербайджану. Він зазначив, що "відповідь буде відповідною"."Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу піддаються і мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", – зазначив він у Facebook.Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення. За даними секретаря Ради безпеки НКР, вже близько 10 військовослужбовців Карабаху загинули в боях зі ЗС Азербайджану.Міноборони Азербайджану повідомляє про знищення 12 зенітних комплексів противника. Міноборони Вірменії стверджує, що збиті два вертольоти, три БПЛА, знищені (пошкоджені) три танка, є втрати в живій силі.Президент НКР оголосив у Карабасі військовий стан. Уряд Вірменії також оголосив у країні воєнний стан і загальну мобілізацію."Прошу особовий склад військ з'явитися в свої районні військові комісаріати, в ім'я Батьківщини, в ім'я перемоги", – заявив Пашинян.Загальна мобілізація оголошується в Вірменії вперше. Згідно з Конституцією, воєнний стан може бути оголошено в разі збройного нападу, наявності безпосередньої загрози нападу або оголошення війни. Після такого рішення скликається спеціальне засідання парламенту.Тим часом, Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією. А МЗС Австрії закликало Вірменію і Азербайджан перейти до деескалації та повернутися до діалогу.Початок багаторічного конфлікту було закладено ще у 1988 році, коли рада депутатів Нагірно-Карабахської автономної області (НКАО) звернулася до керівництва СРСР, Вірменської РСР та Азербайджанської РСР із проханням про передачу Нагірного Карабаху Вірменії. Сам регіон існував у складі Азербайджанської РСР як автономія, як, наприклад, український Крим до його анексії РФ.Отримавши відмову, в Єревані і Степанакерті почалися масові протести.У грудні 1989 року влада Вірменської РСР і НКАО підписали спільну постанову про включення області до складу Вірменії, на що Азербайджан відповів артилерійським обстрілом карабахського кордону. У січні 1990 року Верховна Рада СРСР оголосила надзвичайний стан у зоні конфлікту.Збройний конфлікт тривав до 1994 року, поки Вірменія та Азербайджан не підписали в Бішкеку протокол, на підставі якого було досягнуто домовленості про припинення вогню.Але в підсумку Азербайджан фактично втратив контроль над територією, що проголосила себе Нагірно-Карабахською республікою, яку не визнають в жодній країні світу, крім так само невизнаних Південної Осетії, Абхазії та Придністровської Республіки.У Баку вважають регіон окупованою територією. По суті, Нагірний Карабах – це Донбас в Азербайджані, тому Україна і виступила зі словами підтримки територіальної цілісності, тим більше, що це є позицією всіх країн-членів ООН.

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