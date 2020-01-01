Дача в курортному селі, авто і готівка у банках: що декларує начальник БТІ Волині

Олег Дмитрук декларує 287 тисяч 531 гривень зарплати за 2019 рік.



Про це відомо з декларації про доходи, - пише видання

Олег Дмитрук з 2005 року очолює комунальне підприємство «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації». Він є сином колишнього голови Волинської обласної ради (1998-2006 рр.), колишнього заступника голови Волинської ОДА (2006-2010 рр.) Василя Дмитрука.



72 тисячі 707 гривень процентів від «Приватбанку» та 359 гривень матеріальної допомоги від ППО КП «ВОБТІ».



Їздить Олег Дмитрук на «Mersedes Benz» ML 350 2011 року випуску, в декларації вартість авто вказано 49 тисяч гривень.



Декларує начальник волинського БТІ 7 соток землі в курортному селі Пульмо та садовий будинок площею 92.7 кв.м у цьому ж селі.



Також 10 соток землі в селі Тарасове під Луцьком.



Квартира площею 96.1 кв. м. та гараж - 22.2 кв.м. у Луцьку. Підвальне приміщення на 9.4 у Луцьку. Земельні ділянки: 25 соток у селі Охотин у Луцькому районі та 12 соток у селі Боратин з вказаною вартістю 78 тисяч 888 гривень.



На рахунках у банку Олег Дмитрук тримає 525 тисяч 189 гривень та 61 тисяч 529 гривень, готівкою 9 тисяч доларів.

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Олег Дмитрук з 2005 року очолює комунальне підприємство «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації». Він є сином колишнього голови Волинської обласної ради (1998-2006 рр.), колишнього заступника голови Волинської ОДА (2006-2010 рр.) Василя Дмитрука.72 тисячі 707 гривень процентів від «Приватбанку» та 359 гривень матеріальної допомоги від ППО КП «ВОБТІ».Їздить Олег Дмитрук на «Mersedes Benz» ML 350 2011 року випуску, в декларації вартість авто вказано 49 тисяч гривень.Декларує начальник волинського БТІ 7 соток землі в курортному селі Пульмо та садовий будинок площею 92.7 кв.м у цьому ж селі.Також 10 соток землі в селі Тарасове під Луцьком.Квартира площею 96.1 кв. м. та гараж - 22.2 кв.м. у Луцьку. Підвальне приміщення на 9.4 у Луцьку. Земельні ділянки: 25 соток у селі Охотин у Луцькому районі та 12 соток у селі Боратин з вказаною вартістю 78 тисяч 888 гривень.На рахунках у банку Олег Дмитрук тримає 525 тисяч 189 гривень та 61 тисяч 529 гривень, готівкою 9 тисяч доларів.

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