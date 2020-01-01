У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.



На одного з порушників склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП, який передбачає накладення штрафу від 340 до 1700 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали на вулиці Братковського виявили трьох осіб ромської національності, які зривали плоди горобини і ламали при цьому самі дерева.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.На одного з порушників склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП, який передбачає накладення штрафу від 340 до 1700 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію