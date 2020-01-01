У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО
Сьогодні, 15:28
У Луцьку муніципали на вулиці Братковського виявили трьох осіб ромської національності, які зривали плоди горобини і ламали при цьому самі дерева.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
На одного з порушників склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП, який передбачає накладення штрафу від 340 до 1700 гривень.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
На одного з порушників склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП, який передбачає накладення штрафу від 340 до 1700 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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