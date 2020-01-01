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У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО

У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО
У Луцьку муніципали на вулиці Братковського виявили трьох осіб ромської національності, які зривали плоди горобини і ламали при цьому самі дерева.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.

На одного з порушників склали протокол про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП, який передбачає накладення штрафу від 340 до 1700 гривень.

У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО
У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО
У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО

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Теги: горобина, роми, дерева, Луцьк
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