Відомого волинянина, який заквітчує дороги, збив на дорозі мотоцикліст





Про це він написав на своїй сторінці у facebook, - інформує



«Вчора на узбіччі дороги Луцьк-Липляни, після 19 години, на пішохідній доріжці мотоцикліст збив мене ззаду, коли я обкошував соняшники. Після удару я побачив страшну картину: ми двоє лежали на землі. Я торкався головою чорнобривців, а мотоцикліст лежав біля рову з приваленим на ньому мотоциклом. Однак усе закінчилося щасливо для нас обох. Дякую Богу, що він нас зберіг. Недаремно в народі кажуть, що народився в сорочці», – повідомив скульптор.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скульптора Василя Рижука, який відомий тим, що заквітчує дороги, збив мотоцикліст. На щастя, ніхто з учасників аварії не отримав серйозних травм.Про це він написав на своїй сторінці у facebook, - інформує Перший. «Вчора на узбіччі дороги Луцьк-Липляни, після 19 години, на пішохідній доріжці мотоцикліст збив мене ззаду, коли я обкошував соняшники. Після удару я побачив страшну картину: ми двоє лежали на землі. Я торкався головою чорнобривців, а мотоцикліст лежав біля рову з приваленим на ньому мотоциклом. Однак усе закінчилося щасливо для нас обох. Дякую Богу, що він нас зберіг. Недаремно в народі кажуть, що народився в сорочці», – повідомив скульптор.Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію