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Відомого волинянина, який заквітчує дороги, збив на дорозі мотоцикліст

Відомого волинянина, який заквітчує дороги, збив на дорозі мотоцикліст
Скульптора Василя Рижука, який відомий тим, що заквітчує дороги, збив мотоцикліст. На щастя, ніхто з учасників аварії не отримав серйозних травм.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook, - інформує Перший.

«Вчора на узбіччі дороги Луцьк-Липляни, після 19 години, на пішохідній доріжці мотоцикліст збив мене ззаду, коли я обкошував соняшники. Після удару я побачив страшну картину: ми двоє лежали на землі. Я торкався головою чорнобривців, а мотоцикліст лежав біля рову з приваленим на ньому мотоциклом. Однак усе закінчилося щасливо для нас обох. Дякую Богу, що він нас зберіг. Недаремно в народі кажуть, що народився в сорочці», – повідомив скульптор.

Нагадаємо, що лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.

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Теги: Василь Рижук, аварія, мотоцикліст
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