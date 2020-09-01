Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині
Сьогодні, 14:16
Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюють як середньої важкості, з позитивною динамікою.
Про це кореспонденту АрміяInform повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук.
За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Усе відбувалося, як в комп’ютерний грі, – єдиний вцілілий курсант, який був на борту Ан-26
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оприлюднили список загиблих в авіакатастрофі під Харковом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це кореспонденту АрміяInform повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук.
За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Усе відбувалося, як в комп’ютерний грі, – єдиний вцілілий курсант, який був на борту Ан-26
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оприлюднили список загиблих в авіакатастрофі під Харковом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку через негоду дерево впало на припарковану автівку
Сьогодні, 14:31
Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині
Сьогодні, 14:16