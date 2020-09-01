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Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині

Лікарі розповіли про стан курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині
Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у авіатрощі 25 вересня, наразі оцінюють як середньої важкості, з позитивною динамікою.

Про це кореспонденту АрміяInform повідомив старший ординатор травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковник медичної служби Юрій Клапчук.

За словами військового медика, хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.

Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.

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Теги: курсант, В’ячеслав Золочевський, стан, лікарі
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