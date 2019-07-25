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Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
В Україні 29-30 вересня через циклон, що прийде з південного заходу, очікують сильні дощі та вітер.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, завтра, 28 вересня, вночі на Лівобережжі, вдень в прикарпатських областях будуть невеликі дощі. На решті території – без опадів; температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-17°, в західних областях 3-8° тепла; вдень в Україні 18-23°, на півдні до 26°.

У віторок та середу, 29-30 вересня, у зв'язку з виходом циклону з південного заходу, очікується ускладнення погодних умов: часом дощі, місцями значні дощі, подекуди з грозами та поривами вітру 15-22 м/с; температура вночі істотно не зміниться, вдень знизиться до 12-17°, на півдні до 21°.

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Теги: прогноз, погода, синоптики, похолодання
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