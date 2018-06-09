Стало відомо, хто виступатиме на «Фронтері». ПРОГРАМА

2 жовтня стартує ІІІ Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Протягом трьох днів в Луцьку виступатимуть зіркові письменники з України, Польщі та Білорусі.Цьогоріч фестиваль «Фронтера» – один з небагатьох в Україні, який відбудеться офлайн.Проте організатори зазначають, що карантин вносить свої корективи у життя кожного, тож кількість людей, які зможуть потрапити на зустрічі – обмежена.«Ми дуже хочемо, аби ті, хто скучив за живим спілкуванням та мистецькими подіями, побачили улюблених письменників наживо, але дуже просимо усіх поставитися з розумінням до обов’язкової вимоги дотримуватися усіх обмежень», - зауважила директорка фестивалюОрганізатори повідомляють, що відвідати фестиваль можна лише за попередньої реєстрації. Якщо особа зареєстрована, але з певних причин не може бути присутньою, просять повідомити у соціальних мережах.Наразі у програмі – 16 заходів, які відбуватимуться в трьох локаціях. Багато знакових подій будуть транслюватися в режимі он-лайн на ютуб-каналі «UA: ВОЛИНЬ».До слова, цього року ведучим фестивалю буде відомий блогер, автор каналу «Клятий раціоналіст» Артем Албул.Вхід на фестиваль вільний, однак за попередньою реєстрацією. Форма для реєстрації: https://bit.ly/331cyiqДля тих, хто захоче потрапити на єдину цьогорічну музичну подію — заключну фест-party з гуртом Tik Tu вартість становитиме 150 гривень. Концерт відбудеться 4 жовтня о 20 годині в ГаРмИдЕр ангар-stage.Детальна інформація про кожного з учасників у організаторів: https://www.facebook.com/fronterafest.ua