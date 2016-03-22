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В авіакатастрофі біля Чугуєва загинув син штурмана ІЛ-76, збитого бойовиками у 2014 році

В авіакатастрофі біля Чугуєва загинув син штурмана ІЛ-76, збитого бойовиками у 2014 році
В авіакатастрофі біля Чугуєва, яка сталася 25 вересня, загинув 20-річний курсант Олександр Скочков. Його батько, Ігор Скочков, був штурманом ІЛ-76. Літак разом із десантниками у 2014 році збили терористи в небі над Луганськом.

Загибель курсанта Олександра Ігоровича Скочкова підтвердили у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, - передає 24 канал.

Відомо, що хлопець пішов в авіацію слідом за своїм батьком Ігорем Скочковим. Він навчався на третьому курсі та хотів стати штурманом. Однак професійний шлях хлопця обірвала страшна авіатроща під Чугуєвим і він загинув 25 вересня 2020 року.

Що відомо про загибель батька курсанта Скочкова

Батько Олександра Скочкова загинув у 2014 році. Він був штурманом літака ІЛ-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Тоді проросійські бойовики збили український військовий літак під час посадки в аеропорту Луганська.

На жаль, загинули усі 49 осіб, які були на борту літака, – 9 членів екіпажу та 40 військових Дніпропетровської 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Це стало найбільшою з початку АТО й одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.

Відтак, родина Скочкових за останні 6 років втратила в авіатрощі і батька, і сина.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.

Вранці у суботу в лікарні помер курсант, який потрапив у дуже важкому стані до медзакладу після падіння військового літака АН-26 у Харківській області. 26 вересня, стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.

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Теги: батько, син, загибель, смерть, авіатроща, Чугуїв, курсант
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