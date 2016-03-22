В авіакатастрофі біля Чугуєва загинув син штурмана ІЛ-76, збитого бойовиками у 2014 році

Олександр Скочков. Його батько, Ігор Скочков, був штурманом ІЛ-76. Літак разом із десантниками у 2014 році збили терористи в небі над Луганськом.



Загибель курсанта Олександра Ігоровича Скочкова підтвердили у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, - передає



Відомо, що хлопець пішов в авіацію слідом за своїм батьком Ігорем Скочковим. Він навчався на третьому курсі та хотів стати штурманом. Однак професійний шлях хлопця обірвала страшна авіатроща під Чугуєвим і він загинув 25 вересня 2020 року.



Що відомо про загибель батька курсанта Скочкова



Батько Олександра Скочкова загинув у 2014 році. Він був штурманом літака ІЛ-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Тоді проросійські бойовики збили український військовий літак під час посадки в аеропорту Луганська.



На жаль, загинули усі 49 осіб, які були на борту літака, – 9 членів екіпажу та 40 військових Дніпропетровської 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Це стало найбільшою з початку АТО й одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.



Відтак, родина Скочкових за останні 6 років втратила в авіатрощі і батька, і сина.



Нагадаємо, в п'ятницю,



Вранці у суботу



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