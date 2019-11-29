У Луцьку відремонтують вулицю Кривий Вал





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 жовтня, а аукціон розпочнеться 9 жовтня, - пишуть Волинські новини.



Очікувана вартість робіт становить 2,135 мільйона гривень.



Роботи включатимуть демонтаж бортових каменів, асфальтобетонного покриття, перевезення сміття, улаштування нового покриття з бруківки, встановлення бортових каменів і тактильних смуг біля пішохідних переходів, перекладання горловин цегляних колодязів, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків тощо.



Капітальний ремонт вулиці Кривий вал мають завершити до 31 грудня 2021 року.

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