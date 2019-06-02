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Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт

Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Днями на під’їзді до Володимира-Волинського уклали новий асфальт. Буквально згодом його зіпсували водії.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зазначається, що на відрізку автошляху Верба – Володимир-Волинський приступили до робіт з влаштування верхнього шару дорожнього покриття. Фінішне асфальтування розпочали зі сторони районного центру і продовжують у сторону Ковеля.

Так, дорожники не стали на цій ділянці перекривати рух транспорту повністю, а організували його в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).

"На жаль, на наших автошляхах є чимало горе-водіїв, які ігнорують будь-які засоби організації дорожнього руху, нехтуючи правилами дорожнього руху наражають на небезпеку себе та оточуючих, зводять нанівець працю дорожників і завдають збитки", - йдеться у повідомлені.

26 вереснч на ділянці ремонту автошляху Р-15 на під’їзді до м.Володимира-Волинського, попри заборонні знаки, червоний сигнал світлофора та вимоги регулювальника деякі автомобілі виїжджали на свіжоукладений і ще не укатаний асфальт.

На жаль, таких слідів на дорожньому покритті вже не ліквідувати.

Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт
Одні будують, а інші – руйнують: на волинській трасі водії зіпсували свіжоукладений асфальт

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Теги: дорога, асфальт, псування
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