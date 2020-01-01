28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає медичний директор КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).
Також День народження 28 вересня святкують журналіст Мирослава Манелюк, футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
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Також День народження 28 вересня святкують журналіст Мирослава Манелюк, футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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