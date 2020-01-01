28 вересня на Волині: гортаючи календар

Любов Серба (на фото).



Також День народження 28 вересня святкують журналіст Мирослава Манелюк, футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.



28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.



У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.

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