Луцькі мурали стали туристичними об’єктами. ВІДЕО
Сьогодні, 08:14
Розмальовані стіни Луцька показали учасникам екскурсії "Луцький Street Art!". Менеджер Центру туристичної інформації та послуг Олександр Швець розповів Суспільному, що таку екскурсію провели вперше.
Лучани і гості обласного центру, які взяли участь у заході, побачили 25 муралів у центральній частині міста.
Олександр Швець каже, що зараз у Центрі туристичної інформації розробляють мапи Луцька, де позначать усі існуючі мурали.
Екскурсовод каже, що провести таку екскурсію він вирішив, бо хотів показати людям щось оригінальне.
"Подорожуючи по світу, наприклад, я був в Малайзіїі, там є таке місто як Пінанг, там головна фішка - мурали. І всі приїжджають саме в це місто, щоб побачити ці мурали. І думаю, а чому б нам таке не зробити", - говорить він.
Емма Рікман - лучанка, яка зараз живе у Києві. Прийшла на екскурсію разом із друзями зі столиці.
"Це дуже дуже класно, тому що це - частинка сучасного мистецтва, в місті, в самому місті, у вулицях. І оскільки в нас ще є музей сучасного мистецтва, це наче продовження цього музею на території міста" - каже Емма.
Біля кожної зупинки учасники екскурсії фотографувались і слухали розповіді про авторів та період створення мурала.
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Лучани і гості обласного центру, які взяли участь у заході, побачили 25 муралів у центральній частині міста.
Олександр Швець каже, що зараз у Центрі туристичної інформації розробляють мапи Луцька, де позначать усі існуючі мурали.
Екскурсовод каже, що провести таку екскурсію він вирішив, бо хотів показати людям щось оригінальне.
"Подорожуючи по світу, наприклад, я був в Малайзіїі, там є таке місто як Пінанг, там головна фішка - мурали. І всі приїжджають саме в це місто, щоб побачити ці мурали. І думаю, а чому б нам таке не зробити", - говорить він.
Емма Рікман - лучанка, яка зараз живе у Києві. Прийшла на екскурсію разом із друзями зі столиці.
"Це дуже дуже класно, тому що це - частинка сучасного мистецтва, в місті, в самому місті, у вулицях. І оскільки в нас ще є музей сучасного мистецтва, це наче продовження цього музею на території міста" - каже Емма.
Біля кожної зупинки учасники екскурсії фотографувались і слухали розповіді про авторів та період створення мурала.
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