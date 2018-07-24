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Луцькі мурали стали туристичними об’єктами. ВІДЕО

Луцькі мурали стали туристичними об’єктами. ВІДЕО
Розмальовані стіни Луцька показали учасникам екскурсії "Луцький Street Art!". Менеджер Центру туристичної інформації та послуг Олександр Швець розповів Суспільному, що таку екскурсію провели вперше.

Лучани і гості обласного центру, які взяли участь у заході, побачили 25 муралів у центральній частині міста.

Олександр Швець каже, що зараз у Центрі туристичної інформації розробляють мапи Луцька, де позначать усі існуючі мурали.

Екскурсовод каже, що провести таку екскурсію він вирішив, бо хотів показати людям щось оригінальне.

"Подорожуючи по світу, наприклад, я був в Малайзіїі, там є таке місто як Пінанг, там головна фішка - мурали. І всі приїжджають саме в це місто, щоб побачити ці мурали. І думаю, а чому б нам таке не зробити", - говорить він.

Емма Рікман - лучанка, яка зараз живе у Києві. Прийшла на екскурсію разом із друзями зі столиці.

"Це дуже дуже класно, тому що це - частинка сучасного мистецтва, в місті, в самому місті, у вулицях. І оскільки в нас ще є музей сучасного мистецтва, це наче продовження цього музею на території міста" - каже Емма.

Біля кожної зупинки учасники екскурсії фотографувались і слухали розповіді про авторів та період створення мурала.


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Теги: мурал, екскурсія, туризм
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