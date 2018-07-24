Луцькі мурали стали туристичними об’єктами. ВІДЕО

Олександр Швець розповів



Лучани і гості обласного центру, які взяли участь у заході, побачили 25 муралів у центральній частині міста.



Олександр Швець каже, що зараз у Центрі туристичної інформації розробляють мапи Луцька, де позначать усі існуючі мурали.



Екскурсовод каже, що провести таку екскурсію він вирішив, бо хотів показати людям щось оригінальне.



"Подорожуючи по світу, наприклад, я був в Малайзіїі, там є таке місто як Пінанг, там головна фішка - мурали. І всі приїжджають саме в це місто, щоб побачити ці мурали. І думаю, а чому б нам таке не зробити", - говорить він.



Емма Рікман - лучанка, яка зараз живе у Києві. Прийшла на екскурсію разом із друзями зі столиці.



"Це дуже дуже класно, тому що це - частинка сучасного мистецтва, в місті, в самому місті, у вулицях. І оскільки в нас ще є музей сучасного мистецтва, це наче продовження цього музею на території міста" - каже Емма.



Біля кожної зупинки учасники екскурсії фотографувались і слухали розповіді про авторів та період створення мурала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розмальовані стіни Луцька показали учасникам екскурсії "Луцький Street Art!". Менеджер Центру туристичної інформації та послугрозповів Суспільному , що таку екскурсію провели вперше.Лучани і гості обласного центру, які взяли участь у заході, побачили 25 муралів у центральній частині міста.Олександр Швець каже, що зараз у Центрі туристичної інформації розробляють мапи Луцька, де позначать усі існуючі мурали.Екскурсовод каже, що провести таку екскурсію він вирішив, бо хотів показати людям щось оригінальне."Подорожуючи по світу, наприклад, я був в Малайзіїі, там є таке місто як Пінанг, там головна фішка - мурали. І всі приїжджають саме в це місто, щоб побачити ці мурали. І думаю, а чому б нам таке не зробити", - говорить він.- лучанка, яка зараз живе у Києві. Прийшла на екскурсію разом із друзями зі столиці."Це дуже дуже класно, тому що це - частинка сучасного мистецтва, в місті, в самому місті, у вулицях. І оскільки в нас ще є музей сучасного мистецтва, це наче продовження цього музею на території міста" - каже Емма.Біля кожної зупинки учасники екскурсії фотографувались і слухали розповіді про авторів та період створення мурала.

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