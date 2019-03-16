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Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО
Волинянин Віталій Собуцький відвідав близько 50 країн, десятки морів, океанів, озер, річок і каналів. З найвіддаленіших куточків світу мандрівник везе додому воду та землю.

Про це інформує Суспільне.

Колекцію зі склянками і банками облаштував у власному домі. У підвалі будинку Віталія Собуцького також зберігаються десятки вин з різних країн, номерні знаки та мушлі. Привезену з закордону землю та воду чоловік консервує у банки

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Мандрівник святкував Новий рік на горі Олімп у Греції, у День прапора України заночував на самісінькій вершині Говерли, всієї сім’єю відвідали вулкан Везувій і з кожного місця, де вдалось побувати Віталій везе додому та консервує землю та воду. Скільки на полицях у підвалі місткостей, каже, навіть не рахував. Ще десятки пакетиків із землею зберігає у коробці. Їх потрібно розсортувати і підписати.

Віталій Собуцький розповідає, що першу банку із консервованою землею привіз з міста Фігейра-да-Фош, що у Португалії.

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

"Чомусь тоді згадав рідні Ківерці та пісню "Грудочку землі своєї до уст прикладу". Набрав землі з під пальми в мішечок. Далі був Лісабон, там теж набрав".

Після тієї подорожі привезли землю додому стало традицією, каже чоловік. В усіх наступних містах та країнах мандрівник шукав визначні, або історичні місця.

"В Берліні землю брав звичайно під Рейхстагом, у Парижі з-під Ейфелевої вежі".

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Серед десятків склянок із водою з озер, річок, морів та океанів світу, Віталій виділяє емність яку привіз із Казахстану.

"Водичка з озера Балхаш! Це озеро унікальне тим, що воно на половину прісне, наполовину солоне. Я знаю, що сюди приїздив Жак Кусто зі своєю експедицією, щоб зрозуміти цей факт, але наскільки мені відомо вони нічого не зрозуміли".

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Через захоплення у мандрівника іноді виникають проблеми на митниці.

Так під час повернення з однієї із подорожей українські прикордонники не повірили, що чоловік везе додому мішечки із землею.

"Бувало що і нюхали ту землю і на зуб пробували. Коли розуміли, що це не якісь заборонені речовини махали рукою", - сміється Віталій.

Волинянин-мандрівник колекціонує землю та воду з понад 50 країн. ВІДЕО

Через пандемію коронавірусу Віталій разом із родиною стали подорожувати Україною. На поличці, поруч із океанською водою тепер стоять склянки привезені з Дніпра, Тиси, Стоходу.

"Україна незвідана, тут стільки є цікавого. Завдяки тому карантину я побачив, що Україна понад усе!".

"Я подорожую, щоб жити", - каже Віталій. Серед десятків відвіданих країн та сотні міст мандрівник жодної не виділяє. Каже улюбленої місцини немає. З кожної поїздки чоловік привозить не лише експонати для власної колекції, а й незабутні враження та досвід. Нині планує наступну поїздку. Хоче відвідати Мексику.

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Теги: земля, вода, подорож, мандри, Віталій Собуцький
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