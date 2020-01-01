У Китаї проводять щеплення від коронавірусу експериментальною вакциною





Про це повідомляє



Вакцинування



Згідно з повідомленням, Китай вводить експериментальні вакцини проти коронавірусу сотням тисяч людей з липня в рамках програми екстреного використання, схваленої Урядом Китаю, до того, як безпека та ефективність препарату були повністю підтверджені клінічними випробуваннями.



Деякі експерти та розробники вакцин на Заході застерігають від передчасної авторизації вакцин проти коронавірусу до завершення останніх етапів випробувань.



План випробувань вакцини



Чжен Чжунвей, член Національної комісії охорони Здоров'я Китаю, заявив, що Кабінет Міністрів Китаю, Державна рада, схвалив план випробувань для екстреного використання вакцини Covid-19 в кінці червня.



«Після затвердження ми зв'язалися та поінформували відповідних представників Офісу ВООЗ у Китаї та отримали розуміння та підтримку ВООЗ»,-сказав він на прес-конференції.



ВООЗ



У ВООЗ заявили, що Китай відповідно до своїх національних правил і законодавства володіє автономією у видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях будь-яких продуктів для здоров'я.



Зараз 11 вакцин проходять клінічні випробування і чотири знаходяться у випробуваннях по фазі 3. За даними ВООЗ, у світі проходять випробування на людях 38 вакцин, дев'ять з яких досягли останньої стадії тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Китай розпочав програму екстреної вакцинації проти Covid-19, не дочекавшись остаточного завершення випробувань вакцини.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на СNN.Згідно з повідомленням, Китай вводить експериментальні вакцини проти коронавірусу сотням тисяч людей з липня в рамках програми екстреного використання, схваленої Урядом Китаю, до того, як безпека та ефективність препарату були повністю підтверджені клінічними випробуваннями.Деякі експерти та розробники вакцин на Заході застерігають від передчасної авторизації вакцин проти коронавірусу до завершення останніх етапів випробувань.Чжен Чжунвей, член Національної комісії охорони Здоров'я Китаю, заявив, що Кабінет Міністрів Китаю, Державна рада, схвалив план випробувань для екстреного використання вакцини Covid-19 в кінці червня.«Після затвердження ми зв'язалися та поінформували відповідних представників Офісу ВООЗ у Китаї та отримали розуміння та підтримку ВООЗ»,-сказав він на прес-конференції.У ВООЗ заявили, що Китай відповідно до своїх національних правил і законодавства володіє автономією у видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях будь-яких продуктів для здоров'я.Зараз 11 вакцин проходять клінічні випробування і чотири знаходяться у випробуваннях по фазі 3. За даними ВООЗ, у світі проходять випробування на людях 38 вакцин, дев'ять з яких досягли останньої стадії тестування.

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