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На виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження

На виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження
Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на перших світлофорах від ключових в’їздів/виїздів міста Луцька коштуватиме до 634,381 тисячі гривень.

Про це інформує «Волинь Online».

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради. Тендерні пропозиції приймають до 5 жовтня.

Строк виконання робіт – до 16 жовтня.

Очікувана вартість становить 634,381 тисяч гривень.

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Теги: камера, виїзд, в'їзд, тендер
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