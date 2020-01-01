На виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження





Про це інформує



Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради. Тендерні пропозиції приймають до 5 жовтня.



Строк виконання робіт – до 16 жовтня.



Очікувана вартість становить 634,381 тисяч гривень.

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