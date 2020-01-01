На виїздах з Луцька встановлять камери відеоспостереження
Сьогодні, 02:18
Нове будівництво з встановлення камер відеоспостереження на перших світлофорах від ключових в’їздів/виїздів міста Луцька коштуватиме до 634,381 тисячі гривень.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради. Тендерні пропозиції приймають до 5 жовтня.
Строк виконання робіт – до 16 жовтня.
Очікувана вартість становить 634,381 тисяч гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент муніципальної варти Луцької міськради. Тендерні пропозиції приймають до 5 жовтня.
Строк виконання робіт – до 16 жовтня.
Очікувана вартість становить 634,381 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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