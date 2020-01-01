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Ще одна школа на Волині через коронавірус переходить на дистанційне навчання

Ще одна школа на Волині через коронавірус переходить на дистанційне навчання
З понеділка, 28 вересня, учні 5-11 класів ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Шацька навчатимуться дистанційно.

Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.

«Через підтвердження випадків Covid-19 у педагогічних працівників ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» у Шацьку з метою локалізації поширення хвороби учні 5-11 класів переводять на дистанційне навчання», - йдеться в повідомленні.

Триватиме дистанційне навчання з 28 вересня до 11 жовтня. Учні 1-4 класів навчатимуться в звичному режимі.

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Теги: Шацьк, НВК, дистанційне навчання, коронавірус, карантин
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