Ще одна школа на Волині через коронавірус переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 22:26
З понеділка, 28 вересня, учні 5-11 класів ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» Шацька навчатимуться дистанційно.
Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.
«Через підтвердження випадків Covid-19 у педагогічних працівників ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» у Шацьку з метою локалізації поширення хвороби учні 5-11 класів переводять на дистанційне навчання», - йдеться в повідомленні.
Триватиме дистанційне навчання з 28 вересня до 11 жовтня. Учні 1-4 класів навчатимуться в звичному режимі.
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Про це інформують на сайті Шацької ОТГ.
«Через підтвердження випадків Covid-19 у педагогічних працівників ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» у Шацьку з метою локалізації поширення хвороби учні 5-11 класів переводять на дистанційне навчання», - йдеться в повідомленні.
Триватиме дистанційне навчання з 28 вересня до 11 жовтня. Учні 1-4 класів навчатимуться в звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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