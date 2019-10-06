У Карпатах випав сніг





Про це повідомляє



Як зазначається, температура повітря впала до 0°С, пішов дощ із мокрим снігом. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, видимість обмежена до 100 метрів, а вітер південно-західний 10-12 м/с.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 вересня на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.Як зазначається, температура повітря впала до 0°С, пішов дощ із мокрим снігом. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, видимість обмежена до 100 метрів, а вітер південно-західний 10-12 м/с.

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