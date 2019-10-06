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У Карпатах випав сніг

У Карпатах випав сніг
27 вересня на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, температура повітря впала до 0°С, пішов дощ із мокрим снігом. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, видимість обмежена до 100 метрів, а вітер південно-західний 10-12 м/с.


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Теги: сніг, Карпати, погода, заморозки
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