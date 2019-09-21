вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чорновола сьогодні надвечір, 27 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Як стало відомо ІА "Конкурент", сірий легковик Toyota влетів у задній бампер Mercedes. Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, у Toyota пошкоджений передній бампер.

Подробиці та винуватців інциденту встановлюють.

На місці події працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.

Деталі – згодом.

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Чорновола
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У разі планової госпіталізації лікарня повинна безкоштовно робити ІФА-тест на Covid-19, – Степанов
Сьогодні, 00:36
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
27 вересень, 23:44
У Карпатах випав сніг
27 вересень, 22:52
Ще одна школа на Волині через коронавірус переходить на дистанційне навчання
27 вересень, 22:26
Схожі новини
Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія Біля «Срібних Лелек» у Луцьку – аварія
01 вересень, 09:26
У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином
21 вересень, 2019, 00:36
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
19 квітень, 2019, 09:54
У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО У Луцьку BMW «на бляхах» зніс два стовпи. ФОТО
05 липень, 2018, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У разі планової госпіталізації лікарня повинна безкоштовно робити ІФА-тест на Covid-19, – Степанов
Сьогодні, 00:36
 0
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
27 вересень, 23:44
 0
У Карпатах випав сніг
27 вересень, 22:52
 0
Ще одна школа на Волині через коронавірус переходить на дистанційне навчання
27 вересень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8