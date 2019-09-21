У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





Як стало відомо



Подробиці та винуватців інциденту встановлюють.



На місці події працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола сьогодні надвечір, 27 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.Як стало відомо ІА "Конкурент" , сірий легковик Toyota влетів у задній бампер Mercedes. Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, у Toyota пошкоджений передній бампер.Подробиці та винуватців інциденту встановлюють.На місці події працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію