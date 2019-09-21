У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
27 вересень, 23:44
У Луцьку на вулиці Чорновола сьогодні надвечір, 27 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.
Як стало відомо ІА "Конкурент", сірий легковик Toyota влетів у задній бампер Mercedes. Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, у Toyota пошкоджений передній бампер.
Подробиці та винуватців інциденту встановлюють.
На місці події працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.
Деталі – згодом.
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Як стало відомо ІА "Конкурент", сірий легковик Toyota влетів у задній бампер Mercedes. Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, у Toyota пошкоджений передній бампер.
Подробиці та винуватців інциденту встановлюють.
На місці події працювала поліція. Інформація про постраждалих відсутня.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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