Волинянин розбив голову односельчанину, якого запідозрив у крадіжці





Під час конфлікту хазяїн двічі вдарив ногою свого гостя, від чого той упав на коліна, а потім бив його кулаком в голову. Про це пише



На місце конфлікту викликали швидку допомогу та поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження.



Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого важку черепно-мозкову травму із забоєм головного мозку важкого ступеня і гостру лівобічну півкулеву субдуральну гематому з вираженим дислокаційним синдромом, з розвитком набряку головного мозку, що за ступепем тяжкості відноситься до тяжких тілесних ушкоджень з ознакою небезпеки для життя.



На судовому засіданні обвинувачений, який є молодого віку та страждає на алкоголізм, але до цього не мав судимості, частково визнав свою провину, сказав, що не бажав тяжких наслідків для свого гостя.



Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років. Також він має сплатити 21 360 грн за лікування потерпілого, 50 000 грн матеріального і 30 000 грн морального відшкодування родині останнього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі під час застілля у чоловіка виникла суперечка з 22-річним мешканцем села Підріжжя, який нібито раніше вкрав у нього газовий балон.Під час конфлікту хазяїн двічі вдарив ногою свого гостя, від чого той упав на коліна, а потім бив його кулаком в голову. Про це пише Ковель медіа На місце конфлікту викликали швидку допомогу та поліцію. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження.Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого важку черепно-мозкову травму із забоєм головного мозку важкого ступеня і гостру лівобічну півкулеву субдуральну гематому з вираженим дислокаційним синдромом, з розвитком набряку головного мозку, що за ступепем тяжкості відноситься до тяжких тілесних ушкоджень з ознакою небезпеки для життя.На судовому засіданні обвинувачений, який є молодого віку та страждає на алкоголізм, але до цього не мав судимості, частково визнав свою провину, сказав, що не бажав тяжких наслідків для свого гостя.Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років. Також він має сплатити 21 360 грн за лікування потерпілого, 50 000 грн матеріального і 30 000 грн морального відшкодування родині останнього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію