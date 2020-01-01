В Україні діагностику з виявлення онкозахворювань можна зробити безкоштовно





Про це повідомляють на сторінці Національної служби здоров'я України в



На надання послуг з їх проведення НСЗУ законтрактувала 683 медзаклади, 33 з них – приватні. НСЗУ вже виплатила цим закладам понад 58 млн грн за проведення обстежень пацієнтів.



124 000 пацієнтів зробили дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань за квітень-серпень.



Зокрема:



- 59 600 пацієнток зробили мамографію;

- 41 325 пацієнтів зробили езофагогастродуоденоскопію;

- 12 107 колоноскопію;

- 4 623 бронхоскопію;

- 3 790 цистоскопію;

- 2 482 гістероскопію.



Ці дослідження для пацієнта є безоплатними. Для проходження обстеження лікар має його рекомендувати, зважаючи на підозру новоутворення і виписати направлення.



Щоб пройти дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань безоплатно, пацієнту потрібно звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження та обрати медзаклад для проходження дослідження.



До пакету послуг з проведення досліджень, який пацієнт отримує безоплатно, включене:



- проведення дослідження з забезпеченням анестезії за потреби;

- гістологічне дослідження взятого у пацієнта під час обстеження матеріалу за потреби;

- аналіз та опис результатів дослідження;



Звертаємо увагу, що для проходження обстеження пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на надання таких послуг. Як комунальний, так і приватний. Зокрема, зробити мамографію можна у 222 медзакладах, гістероскопію – у 315, колоноскопію – у 381, цистоскопію – у 278 медзакладах по всій країні.



Відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку, встановлюються обмеження по віку пацієнтів, яким призначаються такі дослідження. Наприклад, мамографію призначають пацієнткам віком від 40 років, цистоскопію - пацієнтам від 50 років.



Проте, пацієнтам молодшого віку лікар також може призначити такі дослідження і виписати направлення, якщо підозрює новоутворення. В такому випадку пацієнт може пройти дослідження безоплатно за направленням лікаря у медичних закладах, законтрактованих НСЗУ на пакети з діагностики та хіміотерапевтичного або радіологічного лікування, в які включена діагностика при підозрі на новоутворення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Програми медичних гарантій входять 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших серед населення онкозахворювань.Про це повідомляють на сторінці Національної служби здоров'я України в facebook На надання послуг з їх проведення НСЗУ законтрактувала 683 медзаклади, 33 з них – приватні. НСЗУ вже виплатила цим закладам понад 58 млн грн за проведення обстежень пацієнтів.124 000 пацієнтів зробили дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань за квітень-серпень.Зокрема:- 59 600 пацієнток зробили мамографію;- 41 325 пацієнтів зробили езофагогастродуоденоскопію;- 12 107 колоноскопію;- 4 623 бронхоскопію;- 3 790 цистоскопію;- 2 482 гістероскопію.Ці дослідження для пацієнта є безоплатними. Для проходження обстеження лікар має його рекомендувати, зважаючи на підозру новоутворення і виписати направлення.Щоб пройти дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань безоплатно, пацієнту потрібно звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження та обрати медзаклад для проходження дослідження.До пакету послуг з проведення досліджень, який пацієнт отримує безоплатно, включене:- проведення дослідження з забезпеченням анестезії за потреби;- гістологічне дослідження взятого у пацієнта під час обстеження матеріалу за потреби;- аналіз та опис результатів дослідження;Звертаємо увагу, що для проходження обстеження пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ на надання таких послуг. Як комунальний, так і приватний. Зокрема, зробити мамографію можна у 222 медзакладах, гістероскопію – у 315, колоноскопію – у 381, цистоскопію – у 278 медзакладах по всій країні.Відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку, встановлюються обмеження по віку пацієнтів, яким призначаються такі дослідження. Наприклад, мамографію призначають пацієнткам віком від 40 років, цистоскопію - пацієнтам від 50 років.Проте, пацієнтам молодшого віку лікар також може призначити такі дослідження і виписати направлення, якщо підозрює новоутворення. В такому випадку пацієнт може пройти дослідження безоплатно за направленням лікаря у медичних закладах, законтрактованих НСЗУ на пакети з діагностики та хіміотерапевтичного або радіологічного лікування, в які включена діагностика при підозрі на новоутворення.

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