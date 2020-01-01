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На Волині п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 200 доларів

На Волині п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 200 доларів
П’яний водій Toyota, якого у Ковелі зупинили поліцейські, хотів уникнути відповідальності за 200 доларів. За спробу дати хабар правоохороцям суд оштафував його на 17 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 23 серпня на вулиці Перемоги в Ковелі поліцейські під час реагування на повідомлення про п’яного водія зупинили автомобіль Toyota Corolla, яким керував чоловік у стані алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративних матеріалів порушник хотів відкупитися та запропонував поліцейським 200 доларів, хоча його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність.

Відзначимо, що обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.

Тож суд призначив водію штраф у 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

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Теги: поліція, п'яний водій, вирок
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