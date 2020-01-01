Авіакатастрофа біля Чугуєва: у родичів загиблих почнуть брати зразки ДНК, щоб ідентифікувати тіла
Сьогодні, 09:50
У понеділок, 28 вересня, у родичів загиблих в авіатрощі літака АН-26 у Чугуєві почнуть брати зразки ДНК. Це потрібно, щоби ідентифікувати тіла, які дуже обгоріли.
Про це розповіли у ТСН.
Напередодні рятувальники завершили роботу на місці падіння літака. "Пів дня займалися тим, щоб встановити осіб, від яких буде відбиратися ДНК. Щодо 25 осіб буде проводитися ДНК-експертиза. На це, приблизно, необхідно два-три тижні", - розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Нагадаємо, військовий АН-26 впав і загорівся у п'ятницю ввечері під час заходу на посадку в місті Чугуєв під Харковом. На борту було 27 людей: 20 курсантів Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба та семеро членів екіпажу. Вижити на місці катастрофи вдалося двом курсантам, але в суботу один з них помер у лікарні від важких опіків.
Зараз слідчі розглядають різні версії причин катастрофи. Серед них технічна несправність, помилка екіпажу та неналежне технічне обслуговування. Відомо, що цей АН-26 1977-го року випуску вже у жовтні мали відправити на технічну перевірку.
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Про це розповіли у ТСН.
Напередодні рятувальники завершили роботу на місці падіння літака. "Пів дня займалися тим, щоб встановити осіб, від яких буде відбиратися ДНК. Щодо 25 осіб буде проводитися ДНК-експертиза. На це, приблизно, необхідно два-три тижні", - розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Нагадаємо, військовий АН-26 впав і загорівся у п'ятницю ввечері під час заходу на посадку в місті Чугуєв під Харковом. На борту було 27 людей: 20 курсантів Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба та семеро членів екіпажу. Вижити на місці катастрофи вдалося двом курсантам, але в суботу один з них помер у лікарні від важких опіків.
Зараз слідчі розглядають різні версії причин катастрофи. Серед них технічна несправність, помилка екіпажу та неналежне технічне обслуговування. Відомо, що цей АН-26 1977-го року випуску вже у жовтні мали відправити на технічну перевірку.
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