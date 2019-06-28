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На Волині буревій повалив дерева

На Волині буревій повалив дерева
Минулі вихідні на Волині шквальний вітер у декількох локаціях повалив дерева.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Так, 26 вересня внаслідок погіршення погодних умов підрозділи служби «101» проводили розрізання та відтягування повалених дерев з проїжджих частин: рятувальники 3-ї ДПРЧ виконали аварійно-рятувальні роботи у с. Малинівка Рожищенського району, АРЧ – в м. Луцьку на вул. Писаревського та проспекті Волі, 25-ї ДПРЧ – в м. Луцьку на вулиці Кравчука, 9-ї ДПРЧ – поблизу с. Софіївка Горохівського району на трасі Луцьк-Львів, 5-ї ДПРЧ – в с. Шахтарське Іваничівського району.

Всього до виконання робіт залучалось 6 одиниць техніки та понад 20 рятувальників.

27 вересня рятувальники 25-ї ДПРЧ розрізали та відтягнули повалене дерево, що впало на автомобіль у Луцьку на вулиці Кравчука.

Фото ілюстративне

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Теги: негода, буревій, рятувальники, Волинь
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