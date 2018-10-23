У нічній аварії на Волині постраждала дитина
Сьогодні, 10:37
У Володимирі-Волинському, водій керуючи автомобілем ВАЗ на вулиці Привокзальній, зіткнувся з електроопорою.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода сталась 27 вересня близько 23 години.
Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля, жителька Володимира-Волинського 2008 року народження. Дівчинка отримала отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу мозку та перелом носової кістки.
Водієм виявився житель Київської області 1983 року народження. На місці події працювали медики та поліція.
Фото – видання Буг.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода сталась 27 вересня близько 23 години.
Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля, жителька Володимира-Волинського 2008 року народження. Дівчинка отримала отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу мозку та перелом носової кістки.
Водієм виявився житель Київської області 1983 року народження. На місці події працювали медики та поліція.
Фото – видання Буг.
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