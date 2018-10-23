У нічній аварії на Волині постраждала дитина





Про це Інформаційному агентству



Автопригода сталась 27 вересня близько 23 години.



Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля, жителька Володимира-Волинського 2008 року народження. Дівчинка отримала отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу мозку та перелом носової кістки.



Водієм виявився житель Київської області 1983 року народження. На місці події працювали медики та поліція.



Фото – видання Буг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському, водій керуючи автомобілем ВАЗ на вулиці Привокзальній, зіткнувся з електроопорою.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Автопригода сталась 27 вересня близько 23 години.Внаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля, жителька Володимира-Волинського 2008 року народження. Дівчинка отримала отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу мозку та перелом носової кістки.Водієм виявився житель Київської області 1983 року народження. На місці події працювали медики та поліція.Фото – видання Буг.

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