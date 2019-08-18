На Волині через дитячі пустощі сталася пожежа
Сьогодні, 11:31
25 вересня о 17:20 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді в селі Воєгоща Камінь-Каширського району. Уже через 5 хвилин до місця події прибули вогнеборці місцевої пожежної команди, згодом – рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру Управління ДСНС у Волинській області.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Для гасіння пожежі подали 3 пожежних водяних стволи. О 18:00 пожежу вдалось локалізувати, через 30 хвилин ліквідувати. Вогонь знищив 120 м кв покрівлі, сіно, господарській інвентар та зерно, що зберігали в будівлі, пошкодив перекриття.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
Рятувальники закликають батьків належним чином наглядати за дітьми, роз’яснити їм небезпеку забавок з сірниками та вогнем, навчити їх правил безпеки та порядку дій на випадок пожежі.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Для гасіння пожежі подали 3 пожежних водяних стволи. О 18:00 пожежу вдалось локалізувати, через 30 хвилин ліквідувати. Вогонь знищив 120 м кв покрівлі, сіно, господарській інвентар та зерно, що зберігали в будівлі, пошкодив перекриття.
Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
Рятувальники закликають батьків належним чином наглядати за дітьми, роз’яснити їм небезпеку забавок з сірниками та вогнем, навчити їх правил безпеки та порядку дій на випадок пожежі.
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