Що нового у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*





Будівельники знаної на Волині та за її межами компанії



Територія комплексу охоплює аж 8 гектарів, там є вдосталь місця і для відпочинку - від релаксу у затінку дерев на самоті до пікніка з друзями, і для занять спортом на сучасних тренажерах від відомого виробника, і для прогулянок з дітьми, адже забудовник подбав і про найменших мешканців, облаштувавши там дитяче містечко «Карамелька», яке вже встигли полюбити діти із усього мікрорайону.



У будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися



У багатоповерхівці, що на вулиці Конякіна, 3Б, майстри завершили усі етапи будівництва і облаштували територію довкола. У кожному з помешкань встановили двоконтурні газові котли фірми Vaillant, панельні радіатори, високоякісні енергозберігаючі металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом. Відтак відмовилися від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень. Окрім того, усі квартири облаштували вхідними броньованими дверима, аби у «карамельному» будинку було не лише красиво і комфортно, але й безпечно та екологічно, адже основні несучі конструкції у будівлі зводили із червоної цегли, також фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали. Тож щасливі власники осель активно обживають омріяні «квадрати».



Нових обрисів набув будинок, що на Конякіна, 3В. Тут спеціалісти встановили вікна, залили стяжки, завершили штукатурні і сантехнічні роботи у двох секціях. До того ж, до багатоповерхівки повністю підвели зовнішні комунікації. Тепер же фахівці приступили до монтажу вхідних дверей та розпочинають монтаж ліфтового обладнання. Триває оздоблення сходових кліток у першій та другій секціях, а сам будинок вбирається у соковиті барви.



У четвертому будинку «Caramel Residence» - на Конякіна, 3Г – уже стоять всі вікна, у першому та другому під'їздах «карамельки» завершили електромонтажні роботи, а за тиждень обіцяють повністю закрити питання покрівлі. Попри масштаби будівництва, біля будинків «В» та «Г» вже зробили основу під влаштування асфальту. Невдовзі тут з'явиться новенька дорога, аби зробити життя мешканців комплексу ще більш комфортним, а також бруківка на пішохідних частинах.



Не припиняють роботи й над двома новими будинками ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Д та 3Ж. У першому з них уже перекривають 6-ий поверх. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили так званий «нульовий цикл» без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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