У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Зазначається, що вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.



Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх, кінотеатр «Premier City».



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