У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
Сьогодні, 11:24
У кінотеатрі «Premier City» для учнів та студентів – акційна пропозиція на перегляд фільму.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначається, що вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх, кінотеатр «Premier City».
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначається, що вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх, кінотеатр «Premier City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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