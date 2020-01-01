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У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*

У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
У кінотеатрі «Premier City» для учнів та студентів – акційна пропозиція на перегляд фільму.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зазначається, що вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.

Адреса: ТРЦ «ПортCity», 3-й поверх, кінотеатр «Premier City».
У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, кіно
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