Волинянин за кермом Fiat за 500 гривень хотів «відмазатися» від патрульних





Волинянин, аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 500 грн,



Поліцейські від грошей відмовилися, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт злочину, гроші вилучили.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



За порушення ПДР на водія склали адміністративні протоколи за ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 вересня вночі під час несення служби на стаціонарному пості у селі Оконськ Маневицького району патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль «FIAT SCUDO» під керуванням 22-річного жителя цього ж району.Волинянин, аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 500 грн, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейські від грошей відмовилися, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт злочину, гроші вилучили.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.За порушення ПДР на водія склали адміністративні протоколи за ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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