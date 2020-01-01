Акробатки з Волині стали чемпіонками України
Сьогодні, 12:25
22-25 вересня у Вінниці завершився чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юнаків, на якому команда Волинської області здобула перемогу.
Чемпіонками України серед юнаків у жіночій групі першого спортивного розряду стали спортсменки Катерина Мурза, Єлизавета Гуржи, Ангеліна Войтюк – вихованки Волинської ОДЮСШ, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Тренують акробаток Кришпінович Олена Юріївна, Пащук Вероніка Петрівна та Гурська Наталія Володимирівна.
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Чемпіонками України серед юнаків у жіночій групі першого спортивного розряду стали спортсменки Катерина Мурза, Єлизавета Гуржи, Ангеліна Войтюк – вихованки Волинської ОДЮСШ, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Тренують акробаток Кришпінович Олена Юріївна, Пащук Вероніка Петрівна та Гурська Наталія Володимирівна.
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