вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Акробатки з Волині стали чемпіонками України

Акробатки з Волині стали чемпіонками України
22-25 вересня у Вінниці завершився чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юнаків, на якому команда Волинської області здобула перемогу.

Чемпіонками України серед юнаків у жіночій групі першого спортивного розряду стали спортсменки Катерина Мурза, Єлизавета Гуржи, Ангеліна Войтюк – вихованки Волинської ОДЮСШ, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Тренують акробаток Кришпінович Олена Юріївна, Пащук Вероніка Петрівна та Гурська Наталія Володимирівна.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: актобатки, Волинь, чемпіони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна дозволила в'їзд для іноземців
Сьогодні, 12:47
Завтра на Заході України – сильні дощі та грози
Сьогодні, 12:27
Акробатки з Волині стали чемпіонками України
Сьогодні, 12:25
Владика Михаїл здолав коронавірус
Сьогодні, 12:11
Волинянин за кермом Fiat за 500 гривень хотів «відмазатися» від патрульних
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
На Волині через дитячі пустощі сталася пожежа На Волині через дитячі пустощі сталася пожежа
Сьогодні, 11:31
Одна смерть і 143 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 вересня Одна смерть і 143 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 вересня
Сьогодні, 10:21
На Волині буревій повалив дерева На Волині буревій повалив дерева
Сьогодні, 10:18
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна дозволила в'їзд для іноземців
Сьогодні, 12:47
 0
Завтра на Заході України – сильні дощі та грози
Сьогодні, 12:27
 0
Акробатки з Волині стали чемпіонками України
Сьогодні, 12:25
 0
Владика Михаїл здолав коронавірус
Сьогодні, 12:11
 0
Волинянин за кермом Fiat за 500 гривень хотів «відмазатися» від патрульних
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8