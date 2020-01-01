Акробатки з Волині стали чемпіонками України





Чемпіонками України серед юнаків у жіночій групі першого спортивного розряду стали спортсменки Катерина Мурза, Єлизавета Гуржи, Ангеліна Войтюк – вихованки Волинської ОДЮСШ, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Тренують акробаток Кришпінович Олена Юріївна, Пащук Вероніка Петрівна та Гурська Наталія Володимирівна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-25 вересня у Вінниці завершився чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юнаків, на якому команда Волинської області здобула перемогу.Чемпіонками України серед юнаків у жіночій групі першого спортивного розряду стали спортсменки– вихованки Волинської ОДЮСШ, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Тренують акробатокта

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію