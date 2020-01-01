Завтра на Заході України – сильні дощі та грози
Сьогодні, 12:27
Завтра, 29 вересня, в Україну прийде активний циклон, який принесе сильні опади.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Тому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози.
"Опади "дотягнуть", але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається", - зауважила Наталія Діденко.
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Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси, на Півдні - +24+28 градусів.
У Києві завтра без істотних опадів. В столиці 29 вересня буде ще досить тепло, +20 градусів.
За словами синоптика, 30 вересня на Віри, Надії, Любові та Софії відчутно похолодає.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
Тому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози.
"Опади "дотягнуть", але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається", - зауважила Наталія Діденко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси, на Півдні - +24+28 градусів.
У Києві завтра без істотних опадів. В столиці 29 вересня буде ще досить тепло, +20 градусів.
За словами синоптика, 30 вересня на Віри, Надії, Любові та Софії відчутно похолодає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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