Завтра на Заході України – сильні дощі та грози

Завтра, 29 вересня, в Україну прийде активний циклон, який принесе сильні опади.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикТому 29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, на Одещині можливі сильні зливи, грози."Опади "дотягнуть", але меншою мірою, до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається", - зауважила Наталія Діденко.Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси, на Півдні - +24+28 градусів.У Києві завтра без істотних опадів. В столиці 29 вересня буде ще досить тепло, +20 градусів.За словами синоптика, 30 вересня на Віри, Надії, Любові та Софії відчутно похолодає.