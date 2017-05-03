Україна дозволила в'їзд для іноземців





Про це в коментарі Андрій Демченко.



«Норма, яка забороняла в’їзд іноземців, відповідно до постанови уряду, діяла до 00:00 28 вересня, і ця норма наразі вже не діє. Фактично обмежень, які б діяли на період карантину щодо заборони в’їзду на територію нашої країни іноземних громадян, немає», - заявив він.



Демченко наголосив, що Держприкордонслужба керується нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України, і додатковими рішеннями, які можуть діяти на період карантину.



За словами Демченка, окремих вимог до іноземців щодо негативного результату ПЛР-тесту, двотижневої самоізоляції чи страхового поліса при в'їзді в Україну наразі немає.



«Відносно іноземців наразі ніяких обмежень щодо поділу їхнього приїзду з країн «червоної» чи «зеленої» зони. Вони діяли відповідно до постанови уряду раніше. На даний момент додаткових норм, які стосувались приїзду іноземців з країн, немає», - сказав він.



Відповідно, з 28 вересня починають діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні втратило чинність рішення уряду щодо заборони на в'їзд іноземних громадян. Таким чином, від сьогодні іноземні громадяни можуть вільно в’їжджати в Україну.Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби«Норма, яка забороняла в’їзд іноземців, відповідно до постанови уряду, діяла до 00:00 28 вересня, і ця норма наразі вже не діє. Фактично обмежень, які б діяли на період карантину щодо заборони в’їзду на територію нашої країни іноземних громадян, немає», - заявив він.Демченко наголосив, що Держприкордонслужба керується нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України, і додатковими рішеннями, які можуть діяти на період карантину.За словами Демченка, окремих вимог до іноземців щодо негативного результату ПЛР-тесту, двотижневої самоізоляції чи страхового поліса при в'їзді в Україну наразі немає.«Відносно іноземців наразі ніяких обмежень щодо поділу їхнього приїзду з країн «червоної» чи «зеленої» зони. Вони діяли відповідно до постанови уряду раніше. На даний момент додаткових норм, які стосувались приїзду іноземців з країн, немає», - сказав він.Відповідно, з 28 вересня починають діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні.

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