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На потреби діабетиків Волинь отримала понад 8 мільйонів гривень

На потреби діабетиків Волинь отримала понад 8 мільйонів гривень
Члени бюджетної комісії на черговому засіданні погодили проєкт розпорядження голови Волинської ОДА "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 2020 році".

Про це йдеться на сайті Волиньради.

Згідно із пояснювальною запискою, бюджету області у 2020 році виділений додатковий цільовий фінансовий ресурс на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином в сумі 8 млн 037,4 тис. гривень.

За пропозиціями головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління охорони здоров'я облдержадміністрації загальний обсяг фінансового ресурсу субвенції розподіляється між місцевими бюджетами, враховуючи кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Розподіл коштів можна побачити в додатку до розпорядження.

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Теги: діабетики, Волинь, державні кошти
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