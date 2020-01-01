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У «Волині» гратиме футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії

У «Волині» гратиме футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії
Луцька «Волинь» підписала скандального 32-річного нападника Ігоря Сікорського. Форварда вже внесли в заявку клубу, про що свідчить сайт ПФЛ.

Останнім клубом нападника став одеський «Чорноморець», за який він встиг провести лише два матчі, проте голів не забивав, повідомляє ІА "Волинські Новини".

Перед тим Сікорський захищав кольори «Агробізнесу». У минулому сезоні він вийшов на поле у футболці волочиського клубу дев’ятнадцять разів, забив вісім голів.

Нагадаємо, що «Агробізнес» в односторонньому порядку розірвав контракт з нападником через його візит до Росії, а потому Сікорський перейшов до «Чорноморця».

Офіційний сайт «Волині» про підписання нападника не згадує, проте на сайті ПФЛ вказано, що новачок виступатиме під 77-м номером.

У «Волині» гратиме футболіст, якого вигнали з клубу через поїздку до Росії

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Теги: футбольний клуб, Волинь, новий нападник, Росія
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Коментарі 1
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Доречі у ФК "Кривбас" та ФК "Чорноморець", непогано Сікорський грав. Побачимо, як заграє у ФК "Волинь", потім будемо обговорювати, нехай спочатку покаже себе.
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