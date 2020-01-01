Родина з Волині вирощує 80 сортів хризантем. ФОТО

Вікторія та Василь Дудкевичі вирощують на своєму городі 80 сортів хризантем.



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Днями пошукачі роботи, зареєстровані як безробітні, відвідали господарство ратнівчан Вікторії та Василя Дудкевичів.



Незважаючи на професійний досвід у лікувальній справі пані Вікторії і юридичну обізнаність пана Василя, вони охоче господарюють на присадибній ділянці уже чимало років: вирощують городину, квіти.



Зараз на 5 сотках у Вікторії Антонівни росте понад 80 сортів хризантем. Різні за кольором, висотою, запахом, по-різному вибагливі до сонця та вологи, милують око кожного перехожого.



Свою любов до землі передають дітям. 13-річна дочка Оленка, яка не менше, аніж батьки, знає про сорт кожної квітки, розповіла про особливості їх вирощування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ратнівщинітавирощують на своєму городі 80 сортів хризантем.Про це йдеться на сторінці Ратнівської районної філії Волинського обласного центру зайнятості.Днями пошукачі роботи, зареєстровані як безробітні, відвідали господарство ратнівчан Вікторії та Василя Дудкевичів.Незважаючи на професійний досвід у лікувальній справі пані Вікторії і юридичну обізнаність пана Василя, вони охоче господарюють на присадибній ділянці уже чимало років: вирощують городину, квіти.Зараз на 5 сотках у Вікторії Антонівни росте понад 80 сортів хризантем. Різні за кольором, висотою, запахом, по-різному вибагливі до сонця та вологи, милують око кожного перехожого.Свою любов до землі передають дітям. 13-річна дочка Оленка, яка не менше, аніж батьки, знає про сорт кожної квітки, розповіла про особливості їх вирощування.

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