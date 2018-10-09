У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського





Як пoвідoмляє



Тест показав наявність 2-х проміле в крові водія. Тоді останній вирішив відкупитися від поліцейських за допомогою хабара. Українець кинув на приборну панель авто правоохоронців 200 злотих й сказав, щоб його відпустили. Однак чоловікові повідомили, що він вчинив ще один злочин і негайно ж затримали.



Після цього громадянин України почав вести себе агресивно, ображав поліцейських, вживаючи нецензурні слова. Коли він протверезів, то йому офіційно висунули звинувачення.



Тепер на українця чекає суд. Найближчі 3 місяці, поки триватиме слідство, він проведе під арештом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 43-річний громадянин України у Польщі (Мазовецьке воєводство) намагався підкупити поліцейського.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка затримали на дорозі, коли він їхав автомобілем, будучи в стані алкогольного сп'яніння.Тест показав наявність 2-х проміле в крові водія. Тоді останній вирішив відкупитися від поліцейських за допомогою хабара. Українець кинув на приборну панель авто правоохоронців 200 злотих й сказав, щоб його відпустили. Однак чоловікові повідомили, що він вчинив ще один злочин і негайно ж затримали.Після цього громадянин України почав вести себе агресивно, ображав поліцейських, вживаючи нецензурні слова. Коли він протверезів, то йому офіційно висунули звинувачення.Тепер на українця чекає суд. Найближчі 3 місяці, поки триватиме слідство, він проведе під арештом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію