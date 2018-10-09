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У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського

У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського
43-річний громадянин України у Польщі (Мазовецьке воєводство) намагався підкупити поліцейського.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка затримали на дорозі, коли він їхав автомобілем, будучи в стані алкогольного сп'яніння.

Тест показав наявність 2-х проміле в крові водія. Тоді останній вирішив відкупитися від поліцейських за допомогою хабара. Українець кинув на приборну панель авто правоохоронців 200 злотих й сказав, щоб його відпустили. Однак чоловікові повідомили, що він вчинив ще один злочин і негайно ж затримали.

Після цього громадянин України почав вести себе агресивно, ображав поліцейських, вживаючи нецензурні слова. Коли він протверезів, то йому офіційно висунули звинувачення.

Тепер на українця чекає суд. Найближчі 3 місяці, поки триватиме слідство, він проведе під арештом.

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Теги: підкуп, водій, українець, Польща, хабар
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