У Польщі п'яний водій з України намагався підкупити поліцейського
Сьогодні, 14:17
43-річний громадянин України у Польщі (Мазовецьке воєводство) намагався підкупити поліцейського.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка затримали на дорозі, коли він їхав автомобілем, будучи в стані алкогольного сп'яніння.
Тест показав наявність 2-х проміле в крові водія. Тоді останній вирішив відкупитися від поліцейських за допомогою хабара. Українець кинув на приборну панель авто правоохоронців 200 злотих й сказав, щоб його відпустили. Однак чоловікові повідомили, що він вчинив ще один злочин і негайно ж затримали.
Після цього громадянин України почав вести себе агресивно, ображав поліцейських, вживаючи нецензурні слова. Коли він протверезів, то йому офіційно висунули звинувачення.
Тепер на українця чекає суд. Найближчі 3 місяці, поки триватиме слідство, він проведе під арештом.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, чоловіка затримали на дорозі, коли він їхав автомобілем, будучи в стані алкогольного сп'яніння.
Тест показав наявність 2-х проміле в крові водія. Тоді останній вирішив відкупитися від поліцейських за допомогою хабара. Українець кинув на приборну панель авто правоохоронців 200 злотих й сказав, щоб його відпустили. Однак чоловікові повідомили, що він вчинив ще один злочин і негайно ж затримали.
Після цього громадянин України почав вести себе агресивно, ображав поліцейських, вживаючи нецензурні слова. Коли він протверезів, то йому офіційно висунули звинувачення.
Тепер на українця чекає суд. Найближчі 3 місяці, поки триватиме слідство, він проведе під арештом.
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