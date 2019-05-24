У Луцьку студент побив чоловіка, потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 14:22
У Луцьку 20-річний хлопець побив чоловіка, постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення ЛМКЛ.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 27 вересня, близько 4 години ранку по проспекті Відродження 45.
Як зазначається, конфлікт виник між 33-річним лучанином та 20-річним студентом одного з луцьких навчальних закладів.
Під час суперечки хлопець вдарив чоловіка, внаслідок цього останній впав з висоти власного росту та отримав тілесні ушкодження.
Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та різного ступеня гематомами.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно був зафіксований факт нанесення тілесних ушкоджень чоловікові під час конфлікту. Постраждалий наразі знаходиться в реанімації, а по справі триває досудове слідство відкрите за ч. 1 ст 128 ККУ. Встановлюються всі причини і обставини інциденту.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 27 вересня, близько 4 години ранку по проспекті Відродження 45.
Як зазначається, конфлікт виник між 33-річним лучанином та 20-річним студентом одного з луцьких навчальних закладів.
Під час суперечки хлопець вдарив чоловіка, внаслідок цього останній впав з висоти власного росту та отримав тілесні ушкодження.
Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та різного ступеня гематомами.
Інформацію підтвердили в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно був зафіксований факт нанесення тілесних ушкоджень чоловікові під час конфлікту. Постраждалий наразі знаходиться в реанімації, а по справі триває досудове слідство відкрите за ч. 1 ст 128 ККУ. Встановлюються всі причини і обставини інциденту.
Головне фото - ілюстративне.
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