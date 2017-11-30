На «Ягодині» у бусі знайшли незадекларовані автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Українець віз через «Ягодин» незадекларованих запчастин до авто на 117 тисяч гривень.
Під час повного митного огляду автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI» в багажному відділенні серед інших товарів, заявлених в митних деклараціях громадян, виявили незадекларовані автомобільні запчастини, загальною вартістю 117 054 гривні, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
Таким чином громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.
Відтак, товар вилучили до рішення суду.
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Під час повного митного огляду автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 315CDI» в багажному відділенні серед інших товарів, заявлених в митних деклараціях громадян, виявили незадекларовані автомобільні запчастини, загальною вартістю 117 054 гривні, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
Таким чином громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.
Відтак, товар вилучили до рішення суду.
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