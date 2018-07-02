Анонім «здав» ковельським патрульним авто з наркотиками

На цих вихідних ковельським поліцейським надійшло анонімне повідомлення.Заявник повідомив, що в одному з автомобілів перебували четверо невідомих осіб, в яких, на його думку, були наркотичні речовини, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні зупинили вказаний автомобіль на вулиці Відродження та, відповідно ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" здійснили поверхневу перевірку.В результаті у 21-річного пасажира патрульні виявили 7 згортків та 1 коробочку, наповнених сухою подрібненою речовиною, рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичний засіб.Чоловіка затримали, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.