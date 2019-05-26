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На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО

На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Сергієм Огінським до його будинку. Бійця ховають у Долині, що на Прикарпатті.

Попрощатися із бійцем приїхали побратими з 14-ї окремої механізованої бригади, у якій Сергій Огінський служив, - пише “Суспільне“.

Друг загиблого Василь Скаб’як розповів, що із Сергієм товаришували з 15-ти років. Разом також працювали. Востаннє друзі спілкувалися близько двох тижнів тому. Про смерть Сергія Василь Скаб’як дізнався від спільного знайомого, який також воює.

“Завжди був справедливим. Для нас це є велика втрата. Тяжко з цим змиритися. Він хотів захищати свою країну, казав, що це все несправедливо, хотів змінити щось на краще. Пробували його відговорювати не йти на війну. Але це було його рішення, він не раз говорив це, і ми його поважали”, – розповів Василь Скаб’як.

Нагадаємо, прикарпатець Сергій Огінський загинув у зоні проведення бойових дій. Чоловіку було 27 років. Сергій був старшим солдатом 14-ї окремої механізованої бригади. У Долину тіло бійця привезли 27-го вересня. Долиняни колоною автомобілів супроводили машину, в якій везли Сергія Огінського.

На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО
На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО

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Теги: 14 бригада, похорон, Сергій Огінський
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