На Прикарпатті попрощались із загиблим 27-річним воїном волинської бригади. ФОТО





Попрощатися із бійцем приїхали побратими з 14-ї окремої механізованої бригади, у якій Сергій Огінський служив, - пише



Друг загиблого Василь Скаб’як розповів, що із Сергієм товаришували з 15-ти років. Разом також працювали. Востаннє друзі спілкувалися близько двох тижнів тому. Про смерть Сергія Василь Скаб’як дізнався від спільного знайомого, який також воює.



“Завжди був справедливим. Для нас це є велика втрата. Тяжко з цим змиритися. Він хотів захищати свою країну, казав, що це все несправедливо, хотів змінити щось на краще. Пробували його відговорювати не йти на війну. Але це було його рішення, він не раз говорив це, і ми його поважали”, – розповів Василь Скаб’як.



Нагадаємо, прикарпатець Сергій Огінський загинув у зоні проведення бойових дій. Чоловіку було 27 років. Сергій був старшим солдатом 14-ї окремої механізованої бригади. У Долину тіло бійця привезли 27-го вересня. Долиняни колоною автомобілів супроводили машину, в якій везли Сергія Огінського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Сергієм Огінським до його будинку. Бійця ховають у Долині, що на Прикарпатті.Попрощатися із бійцем приїхали побратими з 14-ї окремої механізованої бригади, у якій Сергій Огінський служив, - пише “Суспільне“. Друг загиблогорозповів, що із Сергієм товаришували з 15-ти років. Разом також працювали. Востаннє друзі спілкувалися близько двох тижнів тому. Про смерть Сергія Василь Скаб’як дізнався від спільного знайомого, який також воює.“Завжди був справедливим. Для нас це є велика втрата. Тяжко з цим змиритися. Він хотів захищати свою країну, казав, що це все несправедливо, хотів змінити щось на краще. Пробували його відговорювати не йти на війну. Але це було його рішення, він не раз говорив це, і ми його поважали”, – розповів Василь Скаб’як.Нагадаємо, прикарпатець Сергій Огінський загинув у зоні проведення бойових дій. Чоловіку було 27 років. Сергій був старшим солдатом 14-ї окремої механізованої бригади. У Долину тіло бійця привезли 27-го вересня. Долиняни колоною автомобілів супроводили машину, в якій везли Сергія Огінського.

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