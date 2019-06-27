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Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках

Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках
Завершився Кубок світу з веслування на байдарках і каное, який проходив у місті Сегед в Угорщині з 25 по 27 вересня 2020 року. На змаганнях веслувальники збірної України здобули 8 медалей: 3 золоті, 2 срібні, 3 бронзові, посівши 6 місце у медальному заліку.

Золоту медаль виборола волинська веслувальниця Марія Повх у байдарці-четвірці на дистанції 500 м, разом з Марією Кічасовою – Скорик, Людмилою Кукліновською, Анастасією Тодоровою з результатом 1.33,86, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Також спортсменка посіла 5 місце у байдарці-двійці на дистанції 200 м мікс та 6 місце у байдарці-двійці на 500 м.

Зазначимо, що волинянин Юрій Вандюк показав гарний результат, посівши 6 місце у каное-двійці на дистанції 1000 м та 7 місце у каное-одиночці на дистанції 1000 м.

Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках
Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках
Волинська спортсменка здобула «золото» на Кубку світу з веслування на байдарках

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Теги: спорт, байдарка, Марія Повх
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