Де на Волині відключатимуть світло 29 вересня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-229 09:00 -17:00 ФАП с.Льотниче с. Льотниче вул.Л.Українки 42-98;51-85; Перемоги 382. КТП-269 09:00 -17:00 с. Зимно: ФАП, дитсадок, будинок культури, магазин, водогін с. Зимно вул. Петрова, Миру, Тиха3. КТП-145 09:00 -17:00 м. Володимир вул. Луцька котеджне містечко4. ТП-272 09:00 -17:00 с. Зимно: ТзОВ РВПГ МІТ, «Руслан-агро»водогін, майстерня ФОП Оніщук с. Зимно вул. Миру №64,62Б,73; Петрова №13,151 ПЛ-10 Л-09-03 ВІД ЛР-240 09:00 -17:00 с.Новостав ФАП,ПП Голюк Г.А.,Ковельмолоко,церква,башня,ПП Еліта,школа,СКЗ,Берестечківське СТ. с.Новостав вул.Берестечківська,Набережна,Середня,Центральна,Шкільна.2 ПЛ-0.4 Л-1 Л-2 ВІД КТП-36м.Горохів. 09:00 -17:00 Державна інспекція СГ,СТ Горохівський ринок,ФОП Ступачинська, Вул.Ринкова,Соснова,Галана,Б.Хмельницького,провулок Галана.3 ПЛ-0.4 Л-2 ВІД КТП-98 с.Борочичі. 09:00 -17:00 ФОП Семенюк М.С. Вул.Лесі Українки.4 ПЛ-0.4 Л-2 ВІД КТП-343смт.Сенкевичівка. 09:00 -17:00 Вул.Л.Українки.1 ЗТП-193 смт.Іваничі13:00 – 17:00 АТЕЛЬЄ, "Обнова"Приміщення районної ради,Швейна майстерня, АдмінприміщенняМагазин "Стиль", Аптека № 28Магазин, Магазин, Столярна майстерняМагазин "Орхідея", Магазин "Діана"Стоматологіч.-кабінет, Торговий павільйонСалон краси"Шарм, Магазин ІваничіПриміщення магазину, Тимчасова спорудаШкола №1,котельня, Укртелеком №4 смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Новий, провулок Східний2. ЗТП-241 смт.Іваничі 10:00 – 13:00 побут-комбінатСоцза-хист, Пивний барСтолярний цех ФОП Швигар Т.О.Магазин ФОП Галей Т.В. смт.Іваничі вул.Залізнична, вул.Грушевського3. ПЛ-0,4кВ Л5 від ЗТП-173 10:30 – 17:00 смт.Іваничі ФОП Адамович – стомат.кабінет, ринок смт.Іваничі вул. смт.Іваничі вул.Спортивна, вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Незалежності, вул.Банківська, пров.Тихий та прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, ЩТП-295 09:30-17:00 м. Камінь- Каширський, вул. Воля1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-333 9:00-17:00смт. Цуманьвул. Тарасюкавул. Солов’їна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 9:00-17:00с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-61.9:00-17:00Доротищенська сільська РадаВідділ освіти Ковельської районної державноїАдміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельськоїрайонної державної адміністраціїСвято-Дмитрівська церкваКовельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариство с.Гішин2. ПЛ-10кВ Л.21(ТП-502, ТП-691,ТП-722, ТП-764)9:00-17:00 ФО Радзивилюк М.П.АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Корсак С.С.Ковельське РЖКП №2ПП "Вторметсервіс"ФО Міхаць В.Я.ФОП Петрович П.В. м.Ковель, вул. Брестська, вул..Річкова, вул.Зерова, вул.Ватутіна, вул..Театральна, вул.Ветеранів3.ПЛ-0,4кВ від КТП №419:00-17:00 Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоСільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Велицьк1 Л-1 від КТП-111Чистка траси 9:00-17:00 с/р, ФОП Татарин с. Заячиці, вул. Колгоспу Дружба, вул. Набережна2. КТП-97 к/р КТП 9:00-17:00 Школа, ДНЗ, ФОП Подаш с. Колпитів, вул. Нова, вул. Садова3. КТП-15 к/р КТП 9:00-17:00 Івашко А. М. -церкваПознякевич Р.В. –с/рСвистун М. В. -фермаКозаченко А.В. - пилорамаШуклін А.О. –складФОП Нерода -Магазин с. Крухиничі, вул. ЛуцькаВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-535 10:00 – 17:00 ПАТ «Волиньгаз»,ФОП Воєводіна М.О.,с.Липини вул. Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка1 ПЛ-10 Л-58-04від ЛР-99до ЛР 341 10:00-17:00 Магазин. ФОП Гугля Н. П. Шеремета Любомльська філія ТзОВ "Завод Світязь"ФОП Пономаренко Наталія Вікторівна ФОП Крисюкевич Адам Федорович ФОП Клейзун Ольга Петрівна ФОП Саган В.А. Комплекс Княжий м.Любомль Укр армії.Прикордоників.Шевченка Гоголя Н.Ужвій Незалежності2 ПЛ04кВ КТП61 10:00-17:00 с,Ягодин1 ПЛ-10 кВ Л-11-02 від КР-14 10:00 - 17:00 Магазини, школа в с. Шлапань с. Гречище, Шлапань2 ЗТП-106 10:00 - 16:00 ФОП Баран І.О., ФОП Клубук, ФОП Андрухненко Г.М., магазин та будинок побуту «Любешівсервіс» ФОП неймарк, Любешівський РВ УМВС, гідрометеорологія, ДЦРА №33, пенсійний фонд, НПП «Прип»ять-Стохід», районний суд. смт. Любешів вул. Грушевського(частково) Незалежності (частково), Л.Українки, провулок Бондаренка3 ПЛ-0,4кВ від КТП-91 10:00 - 17:00 ФАП, сБК, школа, магазини, СГПП «Дружба» с.Селісок (частково).1 ПЛ-10 кВ, Л-45-02 і Л-45-05 для ремонтуМВ-10. . 11:00-17:00 КТП-91, с. Новий. Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа).КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-383, с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик).ЩТП-487, с. Козлиничі.2 ПЛ-10 кВ, Л-45-05 11:00-17:00КТП-89, с. Новий Чорторійськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-322 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).ЩТП-474.1. ПЛ-0,4 кВЛ-7, Л-16, Л-17 ЗТП-102 9:00-17:00 м-н. «Автозапчастини» м.Нововолинськвул. Комарова, Львівська, Івасюка, Гірняцька2. ПЛ-0,4 кВ Л-7ЗТП-19 9:00-17:00 ФОП Зань Т.М., Мариніч В.В., Шевчук М.О., Ваколя С.Ю., Алєксєєв С.Я., Дмитрук С.Є.,м-н: «Домовик», «Кавалер», «Любава», «F-5», «Тютюнова лавка», «Квіткова крамниця», «Антошка», «Злата», «Кіндер», м.Нововолинськвул. Св. Володимира 6, 8пр. Дружби 10Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-16:30ВО Турійська РДА – школа, УДППЗ «Укрпошта» - пошта, церква,КЗ ЦПМСД – ФАП, ФОП Якнюк В.С. – магазин, Миляновичівська с/р – клуб с.Тупали , Залісці, Перевісся2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-34 до КТП-130ЩТП-364КТП-129КТП-130 10:00-16:30 ТзОВ НВП «Заповіт Новий»- бригада, церква, ФАП, Гайківська с/р- клуб, ТРСТ – магазин, дім молитви с.Гайки, Руда , Замости