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На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО

На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО
Водій «PEUGEOT BOXER» під час перетину кордону на митному пості «Ягодин» Волинської митниці подав товаросупровідні документи, відповідно до яких перевозив «Верстат для виробництва масок» та «Косметичні препарати».

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

На вимогу інспектора митниці згаданий громадянин заповнив митну декларацію, в котрій зазначив про відсутність переміщення ним інших товарів.

При митному огляді автомобіля встановили, що в транспортному засобі із заявлених в товаросупровідних документах вантажем переміщується також незаявлений в митній декларації товар, а саме: реле тиску, паливні фільтри, з'єднувальні пристрої, масляні фільтри, що знаходились в кабіні водія серед особистих речей.

Таким чином громадянин України не задекларував товар в кількості 91 штука на суму понад 90 тисяч грн.

Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО
На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО
На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО

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Теги: волинська митниця, незадекларований товар, Ягодин
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