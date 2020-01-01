Перед судом постане волинянин, який зберігав у себе вдома вибухові речовини
Сьогодні, 20:40
Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про придбання й зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу мешканцем одного із сіл Ратнівського району.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Чоловік у вересні 2019 року придбав і зберігав у себе в помешканні порох, який правоохоронці виявили під час санкціонованого судом обшуку 21 травня 2020 року.
Обвинуваченого у вчиненні цього злочину волинянина очікує лава підсудних.
Довідково: Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Чоловік у вересні 2019 року придбав і зберігав у себе в помешканні порох, який правоохоронці виявили під час санкціонованого судом обшуку 21 травня 2020 року.
Обвинуваченого у вчиненні цього злочину волинянина очікує лава підсудних.
Довідково: Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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