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На Волині від пневмонії померла жінка

На Волині від пневмонії померла жінка
У Володимир-Волинському територіально-медичному об'єднанні днями від пневмонії померла 48-річна жителька Нововолинська.

Цю інформацію підтвердила гендиректорка ТМО Тетяна Ващук, - пише Район.in.ua.

Як стало відомо, жителька Нововолинська, 1972 р.н. поступила у володимирську лікарню 24 вересня о 17:40 зі скаргами на високу температуру, кашель, задишку та загальну слабкість.

«Жінку оглянув лікар приймального відділення. Потому її госпіталізували у терапевтичне відділення, з діагнозом «двобічна полісегментарна пневмонія», підозра на COVID-19. На наступний день стан жінки різко погіршився, її перевели у реанімаційне відділення. Лікування проводили згідно з протоколом, з кисневою терапією. До вечора стан пацієнтки став вкрай важким, лікар-реаніматолог заінтубував хвору та під'єднав до апарату ШВЛ. Стан пацієнтки не покращувався, біля 18:00 пацієнтка померла. Результат ПЛР тесту – від'ємний», – повідомила лікарка.

Нагадаємо, хворих жителів Нововолинська доправляють у Володимир-Волинське ТМО через те, що у Нововолинській лікарні наразі триває ремонт приймального відділення. Згідно з інструкціями, хворих доправляють в інші медичні заклади області.

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Теги: пневмонія, жінка, смерть, Волинь
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