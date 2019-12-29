У ковельській лікарні знову провели одразу дві родинні трансплантації нирки
Сьогодні, 17:20
У Ковельському МТМО провели одразу дві трансплантації нирки.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Так, нещодавно ще двоє пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя – "нову" довгоочікувану нирку пересадили 40-річним чоловікам, які приїхали з Тернопільщини та Маневицького району Волинської області.
Через захворювання нирок пацієнти були змушені відвідувати сеанси гемодіалізу вже декілька років. Обидві трансплантації були родинними, донорами для обох реципієнтів стали їх матері.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 18-річній дівчині пересадили нирку від рідної матері
Зазначається, що наразі пацієнти почувають себе добре та з нетерпінням чекають повернення додому.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Так, нещодавно ще двоє пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя – "нову" довгоочікувану нирку пересадили 40-річним чоловікам, які приїхали з Тернопільщини та Маневицького району Волинської області.
Через захворювання нирок пацієнти були змушені відвідувати сеанси гемодіалізу вже декілька років. Обидві трансплантації були родинними, донорами для обох реципієнтів стали їх матері.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 18-річній дівчині пересадили нирку від рідної матері
Зазначається, що наразі пацієнти почувають себе добре та з нетерпінням чекають повернення додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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