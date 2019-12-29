У ковельській лікарні знову провели одразу дві родинні трансплантації нирки

У Ковельському МТМО провели одразу дві трансплантації нирки.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Так, нещодавно ще двоє пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя – "нову" довгоочікувану нирку пересадили 40-річним чоловікам, які приїхали з Тернопільщини та Маневицького району Волинської області.Через захворювання нирок пацієнти були змушені відвідувати сеанси гемодіалізу вже декілька років. Обидві трансплантації були родинними, донорами для обох реципієнтів стали їх матері.Зазначається, що наразі пацієнти почувають себе добре та з нетерпінням чекають повернення додому.