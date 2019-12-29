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У ковельській лікарні знову провели одразу дві родинні трансплантації нирки

У ковельській лікарні знову провели одразу дві родинні трансплантації нирки
У Ковельському МТМО провели одразу дві трансплантації нирки.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

Так, нещодавно ще двоє пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя – "нову" довгоочікувану нирку пересадили 40-річним чоловікам, які приїхали з Тернопільщини та Маневицького району Волинської області.

Через захворювання нирок пацієнти були змушені відвідувати сеанси гемодіалізу вже декілька років. Обидві трансплантації були родинними, донорами для обох реципієнтів стали їх матері.

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Зазначається, що наразі пацієнти почувають себе добре та з нетерпінням чекають повернення додому.



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Теги: трансплантація, органи, Ковель, хірурги
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