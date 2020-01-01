Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Замовляти страви можна із 12:00 до 15:00.



«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.



Замовлення за тел: (067) 332 28 57.









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