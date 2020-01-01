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Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*

Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*
Ресторація «Брама у світ смаків» що поруч з гіпермаркетом «Там-Там», пропонує оновлене меню комплексних обідів.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Замовляти страви можна із 12:00 до 15:00.

«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.

Замовлення за тел: (067) 332 28 57.
Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*




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Теги: Брама, меню, ресторація
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