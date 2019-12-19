Нові робочі місця та проєкти: як у Луцьку розвиватимуть інвестиційну привабливість міста





Майбутню співпрацю, а також уже досягнуті домовленості між Луцькою міською радою і компанією «Кромберг енд Шуберт» під час робочої зустрічі 25 вересня обговорили комерційний і технічний директори підприємства Олександр Шаварський, Славомір Качмарек і радник Луцького міського голови Ігор Поліщук,



Комерційний директор компанії Олександр Шаварський розповів, що зараз на підприємстві працевлаштовані 4200 осіб. На жаль, у зв’язку з кризою на автомобільному ринку, викликаною пандемією коронавірусу, штат компанії зменшився на 400 людей. Однак представник підприємства висловив сподівання, що наступного року ситуація покращиться й «Кромберг енд Шуберт» зможе надавати роботу загалом понад 5000 працівникам.



Компанія виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів і мотоциклів BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Mercedes. Готова продукція постачається до Німеччини, Нідерландів, Великобританії.



Тисяча осіб, працевлаштованих у Луцьку



На думку Олександра Шаварського, пріоритетом будь-якої міської влади мають бути збереження та створення нових робочих місць.



«Робочі місця – це вклад у місцевий бюджет, із якого фінансуються вся інфраструктура та соціальне життя. Розуміння, фокусування місцевої влади на збереженні робочих місць – це підвалина її подальшої співпраці з будь-яким підприємством. Якщо говорити про наше підприємство, то хочу відзначити, що це розуміння є. Так, за останні півтора року нам вдалося організувати окрему виробничу дільницю на вулиці Карбишева в місті Луцьку, де фактично за пів року ми розгорнули виробництво на території площею 10 тисяч квадратних метрів. Там ми працевлаштували близько тисячі осіб, які працюють у Луцьку і податки яких наповнюють міський бюджет», – сказав він.



Та зауважив, що важливим для подальшої діяльності компанії є забезпечення належної інфраструктури робочих місць, зокрема транспортне та логістичне забезпечення.



«Транспорт необхідний для того, аби люди вчасно потрапляли на роботу. Наше підприємство забезпечує доїзд працівникам. Усі ми бачимо, що навантаження на дороги зараз ускладнюється через збільшення автомобілів. Це ставить певні виклики перед нами, міською владою, але нам вдається вирішувати ці питання. Міська влада розуміє наскільки це важливо для підприємства. Наявні конкретні приклади успішної співпраці, коли доїзди належним чином облаштовуються (освітлення, узбіччя) для того, щоб наші працівники могли безпечно дістатися до роботи і повернутися. Також логістично важлива безперебійна доставка товарів і матеріалів. Наприклад, на вулиці Карбишева ми вдало використали промисловий майданчик, який відповідає великомасштабному виробництву», – зазначив комерційний директор.



Конкуренція за інвестора



За його словами, Луцьк – інвестиційно привабливе місто, адже оптимально поєднує достатній ринок праці, де можна розмістити виробництво будь-якої складності, інфраструктуру та людей із вищою освітою, зокрема інженерною.



«Однак Луцьк – не унікальний. Існує велика конкуренція між українськими містами за нових інвесторів. Тому я вважаю, що кожна міська влада має працювати над промоцією свого міста, як інвестиційно привабливої локації. Просто так інвестор не прийде – його потрібно чимось закликати. На жаль, українське законодавство не дозволяє залучати потенційних інвесторів значними податковими пільгами, тому настільки важлива співпраця, дехто її називає інвестиційними нянями. Інвестора треба переконати, чому саме Луцьк, а не, скажімо, Рівне чи Житомир. Наша компанія працює в Луцьку вже більше 15 років. Натомість новим підприємствам потрібно допомагати на початкову етапі, тому відповідні відділи, департаменти, які займаються інвестиційним розвитком, мусять боротися за кожне робоче місце, розуміти тематику, проблематику нових бізнесів… Якщо місто зуміє представити себе, як гідний майданчик для нових інвестицій, то інвестори будуть», – переконаний Олександр Шаварський.



Технічний директор компанії Славомір Качмарек поділився, що інвестиційний клімат у Луцьку може слугувати прикладом для інших українських міст.



«Співпраця між нашим підприємством, міською та обласною владою позитивна. Ми не маємо жодних проблем. Якби вони були, то наша компанія не розвивалася б такими темпами. Так, із 2009 року наш штат збільшився на 120%. Раніше тут працювали 2500 людей, сьогодні маємо близько 5000 робочих місць. Ці цифри засвідчують, що варто інвестувати в Луцьку», – наголосив він.



Славомір Качмарек анонсував, що у планах «Кромберг енд Шуберт» – реалізація нових проєктів у Луцьку, зокрема залучення нових партнерів: виробника автомобілів Skoda (із початку 2021 року) та концерну Daimler AG (із 2024 року). Це дозволить уже наступного року додатково працевлаштувати на філії в Луцьку 500 людей.



Нові робочі місця = надходження до міського бюджету



Радник Луцького міського голови, депутат Ігор Поліщук розказав, що в результаті переговорів із представниками компанії вдалося зареєструвати тисячу робочих місць на філії підприємства, що на вулиці Карбишева в Луцьку.



«Результатом реєстрації цієї тисячі нових робочих місць стане надходження до бюджету міста близько 20 мільйонів гривень податків від доходів фізичних осіб. Своєю чергою міська рада допомагає вирішити підприємству логістичні, інфраструктурні проблеми, наприклад облаштувати парковку, майданчик для під’їзду автобусів і висадки пасажирів, а також вирішити інші проблеми, які виникають у процесі їхньої діяльності. Тобто ми маємо взаємовигідну співпрацю, – зазначив Ігор Поліщук. – Представники компанії оголосили, що з 2021 року у філії на вулиці Карбишева буде зареєстроване нове виробництво на 500 робочих місць. Ми розуміємо, що це орієнтовно ще близько 10 мільйонів гривень доходу в міський бюджет».



На думку радника міського голови, одне з найголовніших завдань міської влади – це наповнення міського бюджету та пошук нових джерел для збільшення міської казни: «Тільки тоді будуть кошти для вирішення тих чи інших проблем, наявних у місті, для реалізації нових проєктів, здійснення капітальних ремонтів прибудинкових територій, доріг тощо. Тому ми маємо як короткострокові, так і довгострокові перспективи співпраці з компанією».



Ігор Поліщук звернув увагу, що зараз «Кромберг енд Шуберт» розглядається як один із потенційних постачальників електропроводки для виробника автомобілів Skoda і концерну Daimler AG.



«Тобто об’єм замовлень і, відповідно, обсяг виробництва будуть збільшуватися, а ми, зі свого боку, будемо робити все можливе для того, щоб ці виробництва були зареєстровані саме в Луцьку. Ми робитимемо все для того, щоб збільшувати привабливість нашого міста для відкриття нових виробничих потужностей, – анонсував радник міського голови. – Безумовно, компанія «Кромберг енд Шуберт» відома в Європі, на неї орієнтується чимало інших європейських виробників, тому позитивна історія наших взаємовідносин із цим підприємством стане добрим сигналом для інших компаній, які будуть розглядати Волинську область, Луцьк зокрема, як потенційне місце для розміщення своїх виробничих потужностей. Ми робитимемо все для того, аби в нас був сприятливий інвестиційний клімат, аби в нас відкривалися, реєструвалися нові підприємства – як українські, так і закордонні».



Водночас Ігор Поліщук зауважив, що інвестиційну привабливість міста збільшує наявність аеропорту, розміщеного поблизу.



«Сьогодні ми проводимо переговори з інвесторами з міста Києва. Вони розглядають землю по ківерцівській трасі як потенційну ділянку для розміщення невеликого локального аеропорту. Зараз ми на стадії переговорів. Після того, як ми вийдемо на якісь домовленості, матимемо дорожню карту цього процесу, обов’язково про все повідомимо», – пообіцяв він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку наступного року одне з найбільших підприємств міста Луцька – «Кромберг енд Шуберт» – завдяки новому проєкту з виробником автомобілів Skoda планує додатково працевлаштувати близько пів тисячі осіб. Окрім того, із 2024 року компанія прагне налагодити виробництво кабельних систем на замовлення концерну Daimler AG.Майбутню співпрацю, а також уже досягнуті домовленості між Луцькою міською радою і компанією «Кромберг енд Шуберт» під час робочої зустрічі 25 вересня обговорили комерційний і технічний директори підприємстваі радник Луцького міського голови пише ІА "Волинські Новини".Комерційний директор компанії Олександр Шаварський розповів, що зараз на підприємстві працевлаштовані 4200 осіб. На жаль, у зв’язку з кризою на автомобільному ринку, викликаною пандемією коронавірусу, штат компанії зменшився на 400 людей. Однак представник підприємства висловив сподівання, що наступного року ситуація покращиться й «Кромберг енд Шуберт» зможе надавати роботу загалом понад 5000 працівникам.Компанія виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів і мотоциклів BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Mercedes. Готова продукція постачається до Німеччини, Нідерландів, Великобританії.На думку Олександра Шаварського, пріоритетом будь-якої міської влади мають бути збереження та створення нових робочих місць.«Робочі місця – це вклад у місцевий бюджет, із якого фінансуються вся інфраструктура та соціальне життя. Розуміння, фокусування місцевої влади на збереженні робочих місць – це підвалина її подальшої співпраці з будь-яким підприємством. Якщо говорити про наше підприємство, то хочу відзначити, що це розуміння є. Так, за останні півтора року нам вдалося організувати окрему виробничу дільницю на вулиці Карбишева в місті Луцьку, де фактично за пів року ми розгорнули виробництво на території площею 10 тисяч квадратних метрів. Там ми працевлаштували близько тисячі осіб, які працюють у Луцьку і податки яких наповнюють міський бюджет», – сказав він.Та зауважив, що важливим для подальшої діяльності компанії є забезпечення належної інфраструктури робочих місць, зокрема транспортне та логістичне забезпечення.«Транспорт необхідний для того, аби люди вчасно потрапляли на роботу. Наше підприємство забезпечує доїзд працівникам. Усі ми бачимо, що навантаження на дороги зараз ускладнюється через збільшення автомобілів. Це ставить певні виклики перед нами, міською владою, але нам вдається вирішувати ці питання. Міська влада розуміє наскільки це важливо для підприємства. Наявні конкретні приклади успішної співпраці, коли доїзди належним чином облаштовуються (освітлення, узбіччя) для того, щоб наші працівники могли безпечно дістатися до роботи і повернутися. Також логістично важлива безперебійна доставка товарів і матеріалів. Наприклад, на вулиці Карбишева ми вдало використали промисловий майданчик, який відповідає великомасштабному виробництву», – зазначив комерційний директор.За його словами, Луцьк – інвестиційно привабливе місто, адже оптимально поєднує достатній ринок праці, де можна розмістити виробництво будь-якої складності, інфраструктуру та людей із вищою освітою, зокрема інженерною.«Однак Луцьк – не унікальний. Існує велика конкуренція між українськими містами за нових інвесторів. Тому я вважаю, що кожна міська влада має працювати над промоцією свого міста, як інвестиційно привабливої локації. Просто так інвестор не прийде – його потрібно чимось закликати. На жаль, українське законодавство не дозволяє залучати потенційних інвесторів значними податковими пільгами, тому настільки важлива співпраця, дехто її називає інвестиційними нянями. Інвестора треба переконати, чому саме Луцьк, а не, скажімо, Рівне чи Житомир. Наша компанія працює в Луцьку вже більше 15 років. Натомість новим підприємствам потрібно допомагати на початкову етапі, тому відповідні відділи, департаменти, які займаються інвестиційним розвитком, мусять боротися за кожне робоче місце, розуміти тематику, проблематику нових бізнесів… Якщо місто зуміє представити себе, як гідний майданчик для нових інвестицій, то інвестори будуть», – переконаний Олександр Шаварський.Технічний директор компанії Славомір Качмарек поділився, що інвестиційний клімат у Луцьку може слугувати прикладом для інших українських міст.«Співпраця між нашим підприємством, міською та обласною владою позитивна. Ми не маємо жодних проблем. Якби вони були, то наша компанія не розвивалася б такими темпами. Так, із 2009 року наш штат збільшився на 120%. Раніше тут працювали 2500 людей, сьогодні маємо близько 5000 робочих місць. Ці цифри засвідчують, що варто інвестувати в Луцьку», – наголосив він.Славомір Качмарек анонсував, що у планах «Кромберг енд Шуберт» – реалізація нових проєктів у Луцьку, зокрема залучення нових партнерів: виробника автомобілів Skoda (із початку 2021 року) та концерну Daimler AG (із 2024 року). Це дозволить уже наступного року додатково працевлаштувати на філії в Луцьку 500 людей.Радник Луцького міського голови, депутат Ігор Поліщук розказав, що в результаті переговорів із представниками компанії вдалося зареєструвати тисячу робочих місць на філії підприємства, що на вулиці Карбишева в Луцьку.«Результатом реєстрації цієї тисячі нових робочих місць стане надходження до бюджету міста близько 20 мільйонів гривень податків від доходів фізичних осіб. Своєю чергою міська рада допомагає вирішити підприємству логістичні, інфраструктурні проблеми, наприклад облаштувати парковку, майданчик для під’їзду автобусів і висадки пасажирів, а також вирішити інші проблеми, які виникають у процесі їхньої діяльності. Тобто ми маємо взаємовигідну співпрацю, – зазначив Ігор Поліщук. – Представники компанії оголосили, що з 2021 року у філії на вулиці Карбишева буде зареєстроване нове виробництво на 500 робочих місць. Ми розуміємо, що це орієнтовно ще близько 10 мільйонів гривень доходу в міський бюджет».На думку радника міського голови, одне з найголовніших завдань міської влади – це наповнення міського бюджету та пошук нових джерел для збільшення міської казни: «Тільки тоді будуть кошти для вирішення тих чи інших проблем, наявних у місті, для реалізації нових проєктів, здійснення капітальних ремонтів прибудинкових територій, доріг тощо. Тому ми маємо як короткострокові, так і довгострокові перспективи співпраці з компанією».Ігор Поліщук звернув увагу, що зараз «Кромберг енд Шуберт» розглядається як один із потенційних постачальників електропроводки для виробника автомобілів Skoda і концерну Daimler AG.«Тобто об’єм замовлень і, відповідно, обсяг виробництва будуть збільшуватися, а ми, зі свого боку, будемо робити все можливе для того, щоб ці виробництва були зареєстровані саме в Луцьку. Ми робитимемо все для того, щоб збільшувати привабливість нашого міста для відкриття нових виробничих потужностей, – анонсував радник міського голови. – Безумовно, компанія «Кромберг енд Шуберт» відома в Європі, на неї орієнтується чимало інших європейських виробників, тому позитивна історія наших взаємовідносин із цим підприємством стане добрим сигналом для інших компаній, які будуть розглядати Волинську область, Луцьк зокрема, як потенційне місце для розміщення своїх виробничих потужностей. Ми робитимемо все для того, аби в нас був сприятливий інвестиційний клімат, аби в нас відкривалися, реєструвалися нові підприємства – як українські, так і закордонні».Водночас Ігор Поліщук зауважив, що інвестиційну привабливість міста збільшує наявність аеропорту, розміщеного поблизу.«Сьогодні ми проводимо переговори з інвесторами з міста Києва. Вони розглядають землю по ківерцівській трасі як потенційну ділянку для розміщення невеликого локального аеропорту. Зараз ми на стадії переговорів. Після того, як ми вийдемо на якісь домовленості, матимемо дорожню карту цього процесу, обов’язково про все повідомимо», – пообіцяв він.

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