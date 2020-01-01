вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці побили чоловіка і забрали в нього смартфон

У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці побили чоловіка і забрали в нього смартфон
У Луцьку поліцейські роти ТОР затримали ймовірних грабіжників.

Так, ввечері, 27 вересня, луцьким патрульним із роти тактико-оперативного реагування надійшло повідомлення від заявника про те, що на вулиці Володимирській невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження, забрали смартфон та гроші, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські прибули на місце події, а чоловік описав зовнішній вигляд осіб та напрямок, куди вони направилися. Під час обстеження прилеглих територій на вулиці Путінцева виявили двох осіб, на яких вказував заявник.

Їх затримали та доставили до Луцького відділу поліції для подальшого з’ясування обставин події.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіж, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом
Сьогодні, 18:38
Через витік на мережі на деяких вулицях Луцька немає гарячої води
Сьогодні, 18:15
У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці побили чоловіка і забрали в нього смартфон
Сьогодні, 17:48
Нові робочі місця та проєкти: як у Луцьку розвиватимуть інвестиційну привабливість міста
Сьогодні, 17:40
Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Злодіям, які пограбували квартиру у Луцьку на Перемоги, «світить» до 12 років тюрми Злодіям, які пограбували квартиру у Луцьку на Перемоги, «світить» до 12 років тюрми
23 вересень, 17:20
У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів У Луцьку двоє нападників вдерлись до квартири і пограбували господарів
17 вересень, 10:57
Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування
12 червень, 11:12
У Луцьку посеред вулиці пограбували хлопця У Луцьку посеред вулиці пограбували хлопця
18 травень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині відключатимуть світло 29 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом
Сьогодні, 18:38
 0
Через витік на мережі на деяких вулицях Луцька немає гарячої води
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці побили чоловіка і забрали в нього смартфон
Сьогодні, 17:48
 0
Нові робочі місця та проєкти: як у Луцьку розвиватимуть інвестиційну привабливість міста
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8