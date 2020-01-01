вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – +14…+15. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
На потреби діабетиків Волинь отримала понад 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:43
На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Де на Волині відключатимуть світло 29 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 25 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 25 вересня
24 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 вересня
23 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 вересня
22 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 вересня
21 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На потреби діабетиків Волинь отримала понад 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:43
 0
На волинській митниці водій буса намагався приховати товару майже на 100 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Де на Волині відключатимуть світло 29 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8