Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 29 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – +14…+15. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – +14…+15. Вітер південно-східний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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